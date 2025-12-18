ダイキャスト仕様のR/C「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」12月27日発売
ハピネットは、ラジオコントロールカー「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」を12月27日より全国の玩具店およびオンラインショップ等で販売する（一部エリア除く）。価格は各3,278円。
本商品は、リアルな作業車の魅力を手のひらサイズに凝縮した、本格フォークリフトラジコン。実車さながらのディテールと遊びごたえで、子どもから大人まで楽しめる。
ダイキャストの質感と重量感があり、ミニサイズながら“おもちゃ感”を感じさせない本格仕上げ。荷物運搬、リフト昇降、サウンド＆LED点灯まで楽しめる。USB-C充電が可能。
「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」
希望小売価格：各3,278円
発売日：12月27日（土）
本体サイズ（フォーク付時）：110×65×38mm（幅×高さ×奥行）
パッケージサイズ：140×190×60mm（幅×高さ×奥行）
周波数：2.4GHz
使用電池（すべて別売り）：本体（充電池内蔵）、コントローラー（単三乾電池×2本）
セット内容：本体×1、コントローラー×1、フォーク×1セット、USB-C充電ケーブル×1、パレット×1枚、コーン×3個
対象年齢：6才以上
取り扱い場所：全国の玩具店・量販店・家電量販店・雑貨店の玩具売り場、オンラインショップ等
(C)Happinet