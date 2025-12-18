【ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）】 12月27日 発売予定 価格：各3,278円

ハピネットは、ラジオコントロールカー「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」を12月27日より全国の玩具店およびオンラインショップ等で販売する（一部エリア除く）。価格は各3,278円。

本商品は、リアルな作業車の魅力を手のひらサイズに凝縮した、本格フォークリフトラジコン。実車さながらのディテールと遊びごたえで、子どもから大人まで楽しめる。

ダイキャストの質感と重量感があり、ミニサイズながら“おもちゃ感”を感じさせない本格仕上げ。荷物運搬、リフト昇降、サウンド＆LED点灯まで楽しめる。USB-C充電が可能。

「ミニカーR/C G-ACTION フォークリフト（イエロー・ブルー）」

希望小売価格：各3,278円

発売日：12月27日（土）

本体サイズ（フォーク付時）：110×65×38mm（幅×高さ×奥行）

パッケージサイズ：140×190×60mm（幅×高さ×奥行）

周波数：2.4GHz

使用電池（すべて別売り）：本体（充電池内蔵）、コントローラー（単三乾電池×2本）

セット内容：本体×1、コントローラー×1、フォーク×1セット、USB-C充電ケーブル×1、パレット×1枚、コーン×3個

対象年齢：6才以上

取り扱い場所：全国の玩具店・量販店・家電量販店・雑貨店の玩具売り場、オンラインショップ等

(C)Happinet