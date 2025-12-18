

玉造温泉「曲水の間 ホテル玉泉」提供：天満屋岡山店

岡山市の天満屋岡山店は、17日、体験型福袋「2026 HAPPY 福袋」の応募受付を始めました。

今年のテーマは、「特別感」「地元」「芸術」で、合わせて20種類の体験型福袋が用意されています。

【特別感】玉造温泉「曲水の庭 ホテル玉泉」～１泊２日 贅沢ステイ～福袋

日本最古の湯とも言われる玉造温泉、自慢の日本庭園で臨む贅沢な空間で癒されます。

・体験日：2026年5月31日まで

・価格：2万２６０円（1組２名）

・販売数：１組２名限り

【芸術】尾形光琳「紅白梅屏風図」のなぞを楽しむ 日本画体験 福袋

尾形光琳の名作「紅白梅屏風図」の描法体験制作に挑戦できる特別な体験型福袋。日本画家・森山知己さんから直接指導を受けながら「流水文様」を描ける。

・体験日：2026年1月12日

・価格：10万円（1組2名）

・販売数：2組４名限り

・場所：森山知己さんのアトリエ（岡山・吉備中央町）

【地元】和気鵜飼谷温泉 岡山備前牛会席を味わう 1泊２食付き「30周年特別宿泊プラン」福袋

・体験日：2026年３月31日まで（平日限定）

・3000円（1組2名）

・販売数：3組6名限り

応募期間は、WEBでは2025年12月17日～2026年1月4日、店頭では2025年12月22日～2026年1月4日となっています。

抽選のうえ当選者には、1月下旬ごろまでに、はがきで通知するということです。