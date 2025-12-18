【紅白】『あんぱん』“特別編＆スペシャルステージ”決定、ファン歓喜「たまるかーーーー!!!」
NHKは18日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）で、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）とドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することを発表した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
この発表に『あんぱん』ファンが歓喜。たびたび登場していた「土佐ことば」「たまるかーーーー!!!」（わあ！すごい！などの感嘆詞）との声のほか、「「あんぱんファミリー再集合うれしい」「信じてお知らせ待ってました」など喜びのコメントが多数。また、出演者に「豪華すぎてヤバいわ」などの声も寄せられた。
『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、いったいどんな物語が描かれるのか。さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結！主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜さんと共に一夜限りのパフォーマンスを披露する。
出演は今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴 、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子ほか。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
