¡¡£²·³¸ø¼°Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡Ê£Ã£Â£Ï¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°µð¿Í£²·³´ÆÆÄ¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££Î£Ð£Â¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä¼óÇ¾¿Ø¤È¤·¤Æµð¿Í°ì¶Ú¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µð¿Í°Ê³°¤Î£Î£Ð£ÂµåÃÄ¤Î¡ÈÆþÃÄ¡É¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿·ÀÌó¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈùÎÏ¤Ç¤¹¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤òÅÅ·âÂàÃÄ¸å¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¤ªÊÆºî¤ê¤ò¹Ô¤¦·×²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡ÖÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ç®¤¤»×¤¤¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤È¤¦¤È¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¿ÍÍè¤¿¤«¤éµÞ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¹Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£¸·¤·¤µ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÎÏÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¡£¼ã¤¤µåÃÄ¤À¤«¤é°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ã»´üÃæ´ü¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï£Ã£Â£Ï¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¶¯¤¯¡¢°¦¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëµåÃÄ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎµåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¤À¤ÈÈ¯É½¡£·¬ÅÄ»á¤Ë¤Ï¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤òÅý³çÅª¤ËÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¡¢µåÃÄ¤Î´ðÈ×¶¯²½¤äÈ¯Å¸¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Î¶¯²½¤òÃ´¤¦¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Î£Ð£Â£±£²µåÃÄ¤ÎÎã¤ò¸«¤ì¤Ð£Ç£Í¤Ë¶á¤¤Ìò¿¦¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·¬ÅÄ»á¤Ïº£µ¨¤Þ¤Çµð¿Í¤Ç£²·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡££²·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡Ö£±·³¤Ø¤ÎÁª¼ê¶¡µë¤È£±·³Áª¼ê¤ÎÄ´À°¤È°éÀ®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥×¥í¡£Éô³è¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¼çÀ¤äÆÈ¼«À¤â½ÅÍ×»ë¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿£±·³¤ò±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤¿¡££²·³¤Ç¡Ö¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤âÂç»ö¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¡£º£µ¨¤Ï£²·³¤ò£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¸Ç¼¡££±£°·î²¼½Ü¤Ë°ÛÎã¤Î·Á¤Çµð¿Í¤òÅÅ·âÅª¤ËÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ïµð¿Í¤ÇÄÌ»»£±£·£³¾¡¤òµó¤²¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡££²£°£²£±Ç¯¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æµð¿Í¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£