松屋、寒い日にぴったりのごちそうメニュー登場 ごろっとお肉のビーフシチュー×ジューシーハンバーグでボリューム満点
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は23日午前10時より、『煮込みビーフシチューハンバーグ』（税込1180円）、『煮込みビーフシチューハンバーグ定食』（税込1280円）を販売する。
【写真】寒い日に食べたい…煮込みビーフシチューハンバーグ
寒い日にぴったりのごちそうメニューを販売する。冬のごちそうでもある「ビーフシチュー」の牛肉はごろっと大きな肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせたまさにぜいたくな逸品。
さらに今回は、ぜいたくなビーフシチューの中に、大胆にもハンバーグが加わった。濃厚でありながら、深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群。また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立て、最後のひとくちまでおいしく楽しめる、ボリューム満点のメニューとなっている。
