女優の大竹しのぶ（68）が17日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。元夫・明石家さんま（70）について語る場面があった。

リスナーから「先日、さんまさんの番組でしのぶさんの長男の二千翔さんの結婚式見ました」というメッセージが寄せられ、14日に放送された日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま」（後7・00）の話題に。番組では披露宴の様子に密着。再現VTRを交えつつ、二千翔さんとの関係などが描かれた。

大竹はメッセージに「ありがとうございます」としつつ「この間、テレビでなんか流れたみたいで、その話に、こないだ二千翔のおうちでもなりまして」と、先日行われたという二千翔さんの新居での両家の食事会でも番組のことが話題になったことを明かした。

そのうえで、大竹は「さんまさんが凄い良い人に見えますね、だって。あははは」と笑いつつ、「いや、いい人なんですよ、本当にね」とフォロー。

「二千翔のことを本当に、ちょっとオーバーかなって思うところも多少はありましたけども、おおかた本当のことでしたね。幸せだなって思います、本当に」と感謝した。