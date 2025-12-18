勤勉家が多いとされる日本人は、お金の考え方についても堅実な人が多い傾向にあります。具体的には「貯める」「節約する」というコツコツ行動することを得意とする人が多いでしょう。また、「投資する」ことできちんと資産運用ができている人も一定数存在します。しかし、日本人は「稼ぐ」ことを苦手とする人が少なくありません。そうした得意不得意の差はなぜ生じるのでしょうか。本記事では、辻哲哉氏の著書『最強の副業 民泊 小金持ちへの道』（扶桑社）より、小金持ちになるために「稼ぐ」ことが重要である理由を解説します。

小金持ちへの道――まずは「お金の4原則」を学ぶこと

どんな人でも、人生で大金を得られるチャンスは3回あり、そのチャンスを逃さず、波に乗っていくか――それがまさに小金持ちになれるか否かの分岐点になります。

では、チャンスが訪れるまで、ぼーっと待っていればよいかというと、もちろんそんなことはあり得ません。日々、小金持ちになるための努力を続ける必要があります。ただ、闇雲にやっても効果は出ません。

そこで重要になるのが「お金の4原則」を知ることです。これを理解し、しかもその順番に沿って実行すれば、あなたが望む結果が得やすくなるでしょう。

【お金の4原則】

（1）貯める

（2）稼ぐ（売り上げを増やす）

（3）節税（節約）する

（4）投資する

多くの人は「案外、普通ではないか」と思われたかもしれません。しかし、シンプルなことが、実は実践するのが難しかったりします。さらに、この4つの順序をバラバラに、何の考えもなしに行うと、効果は小さくなってしまうのです。効果的に資産を増やすためにも、「お金の4原則」の詳細を順を追って確認しましょう。

（1）貯める

これは文字通り、稼いだお金をプールすることで、通常は銀行等への預貯金をイメージなさると思います。「種銭（たねせん）」がないと、勝負（投資）はできません。お勧めの方法として、給料と同時に天引きされる「財形貯蓄」が当てはまります。

（2）稼ぐ（売り上げを増やす）

ここで言う「稼ぐ」とは株式投資や不動産投資ではなく、社員として、あるいは経営者として、本業や副業の「事業」で稼ぐという意味になります。もちろんパートやアルバイトでも全くOKです。増えたお金は「投資」に回します。

注意すべきは「投資」だけで稼ごうとすると、“小金持ちになるためのスピードが遅くなる”ということです。

（3）節税（節約）する

節税は富裕層にとっての最重点項目ですが、小金持ちを目指す人にとっても同様に重要です。いくらお金がたくさん入ってきても（キャッシュインが多い）、出ていくお金も多くなっては（キャッシュアウトも多い）、（1）の「貯める」と真逆の結果になってしまいます。

有効な手段として、

個人の年収を下げ、法人での収入を増やす 家族の協力でマイクロ法人を作る 小規模企業共済の活用 iDeCo（イデコ）やNISAの積極活用 医療費や各種控除の積極活用

などが挙げられます。個人の所得税・住民税を減らす、ご家族に役員になってもらい法人化するなど、ちょっと面倒な点もありますが、大きな効果が得られます。

（4）投資する

そして最後が「投資」です。投資には、みなさんよくご存じのように、

株式投資・債券投資 不動産投資 事業投資 暗号資産（仮想通貨）投資 FX投資

など様々な手法があります。

「暗号資産（仮想通貨）投資」「FX投資」はボラティリティー（価格の変動性）が高く、巨額の利益を得ることもあります。しかし、一方で急な相場変動によって損失が巨額になることも多く、売却益に高額な税金が課税されることもあり、注意が必要な投資です。

お金の4原則を実践する順序

さて、お金の4原則を知ったところで、次に実践する「順序」を学ぶ必要があります。この順序こそがキーポイントとなります。

【お金の4原則実施の順序】

（1）〜（3）を同時に行う

（4）は必ず最後に行う

ということです。すなわち、貯める&稼ぐ&節税（節約）をした後、投資をするという順序になります。なぜだと思いますか？

例えば、株式投資で原資が100万円と1億円の場合、年利5％だと、当たり前ですが、前者は5万円、後者は500万円となります。

新NISAの影響でしょうか、積立投資でコツコツやることが各方面で推奨されています。もちろん、それも良いのですが、投資は元本（お金の額の大きさ＝保有株数）がモノを言う世界です。

筆者の経験上、断言しますが、投資でコツコツやるよりも、副業や起業など「事業」でまとまったお金を稼いでしまった方が、人生の時間を有効に使えます。

あなたが20代で、60歳まで三十年以上、コツコツ1億円を貯めたいというのであれば、反対はしません。のんびり、ゆっくりやってください。しかし、そのような人ばかりではないでしょう。三十代や四十代のうちに、アーリーリタイアしたい方もいるでしょう。

そのためには、やはり事業で大きく稼ぎ、その資金を元手に投資する方が、はるかに時間を有効に使えるのです。

「稼ぐ」ことが苦手な人が、なぜ多いのか

これまで筆者が見てきた人たちで、「お金の4原則」のうち、2つは得意な人が多いことがわかっています。その2つとは、「貯める」ことと「節約する」ことです。

「貯める」のが得意な人＝堅実な賢い主婦層、いわゆる公務員層など 「節約する」のが得意な人＝主婦層、保守的労働者層、もともとケチな人など

また、1つだけ、すなわち「投資する」が得意な人も一定数います。

「投資する」が得意な人＝不動産投資家、士業、大手上場企業勤務者

しかし、最後の1つである「稼ぐ」は、苦手な人が大多数と言いますか、できない、わからない人が多いのが現状です。

実は、

「稼ぐ」が「小金持ち」になるための最重要キーワード

なんです。

では、なぜ「稼ぐ」ことが苦手なのか、その理由を筆者なりに因数分解してみましょう。

「稼ぐ」ことが苦手な人の共通点

「稼ぐ」ことを苦手にする理由としては、下記が挙げられます。

答えがないから、やったことがないから もっと言えば日本の学校では教えてくれないから 貯める、節税（節約）する、投資する。この3つは教科書があるので、詰め込み教育の効果、試験で慣れているのでわかる。投資するためには数値の分析的視点が必要だが、書籍もたくさんあり、教科書から学べる しかし「稼ぐ」については、誰も教えてくれない、教科書が存在しない なぜなら「稼げる」ものを無償で他人には教えないのが人間の性 学歴があり、有名企業で働く高収入の方でも超苦手分野

すなわち、学校では教えてくれない、本に書いていない、勉強する手本がない。そこで、手探りで、自分のオリジナルを探さなければならないのです。

いかにも難しそうですよね。でも、心配しないでください。インバウンドに沸いている日本では、民泊・旅館業が副業の切り札として、「稼ぐ」ことを手助けしてくれるのです。

ぜひ、稼ぐ分野に敏感になり、事業収入を増やしていきましょう！

稼ぐ（副業）のススメ

稼ぐ＝副業によって得た資金は、「種銭」として投資に回します。副業で稼いだ資金が大きければ大きいほど、つまり種銭作りに成功すればするほど、資産形成のスピードが増します。

筆者は「最強の副業は民泊である」ことを理論的・具体的に解説し、その最強の副業で成功するための道筋を紹介していますが、民泊を含め、資格なしで誰でも簡単にできる副業の種類を紹介します。

アフィリエイター フリーランサー（特技でバイト） 物販（国内販売・輸出入） せどり（本やゲームがメイン） 不動産ブローカー・不動産投資 民泊・ゲストハウス投資 事務代行・営業代行 一般労働（引っ越し・宅配・工事・清掃）

辻 哲哉

楽々プランニング株式会社

代表取締役