¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÄïÌò¤«¤é2Ç¯¡¢¹õºêßêÂå¤¬Ì¥¤»¤¿¿¼²½¡¡¡Ö¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Î´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Æ³¤¤¤¿³ÐÀÃ
Prime Video¤Ë¤Æ12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¶¸µ¤¤ÈÈþ¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë·Ý½ÑÅªºÍÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿Èþ¾¯Ç¯¤Î°ì¿Í¡¢ÀÐ²¬æÆ¤ò±é¤¸¤¿¹õºêßêÂå¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ç¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÅÐ¾ì¤«¤é2Ç¯¼å¡¢¹õºê¤Ï¤½¤Î¿ð¡¹¤·¤¤´¶À¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÄ´ñÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶âÈ±¤Ê¤é¤Ì¥ª¥ì¥ó¥¸È±¤Ç¼«¿®²È¤ÎÌò¤ËÄ©¤ó¤ÀÈà¤Ï¡¢Ì¾¾¢¡¦×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ç²¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤«¡½¡½¡£±Ç²è¤Ø¤ÎË°¤¯¤Ê¤°¦¤È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õºêßêÂå¤ÎÈ±¿§¤Ï²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯
¡Ö¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤¬À¸¤ó¤ÀÌÂ¤¤¤Ê¤²ø±é
ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨¤¬ËÂ¤¤¤ÀÈþ¤È¶¸µ¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÀïØË¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤òµ´ºÍ¡¦×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤¬¼Â¼Ì²½¡£Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ëºç»ËÏ¯¶µ¼ø¤¬¡¢Â©»Ò¡¦ºç»ê¤ò´Þ¤à6¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¾×·â¤Î¹ðÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎÄ´ñÅª»ö·ï¤È¡¢Ä³¤ÈÆ±¤¸¡È4¸¶¿§¤ÎÌÜ¡É¤ò»ý¤Ä¼Ô¤À¤±¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ºç»ËÏ¯¤ò±é¤¸¤¿À¾Åç½¨½Ó¡¢¡È4¸¶¿§¤ÎÌÜ¡É¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦°ìÇ·À¥Î±Èþ¤ò±é¤¸¤¿µÜÂô¤ê¤¨¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¡¢¹õºê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¶¦±é¡£¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Á´5ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾×·â¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤¬Prime Video¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£
²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¡£¶âÈ±¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¹õºê¤ÏÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄûÀµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¼Â¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸È±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ÆÆÄ¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÎÊý¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉô½ð¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤¿ÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
±é¤¸¤¿ÀÐ²¬æÆ¤Ï¡¢ÉÔ¶ø¤Ê¶¶ø¤ËÇû¤é¤ì¤º¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥©¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢ÌÂ¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀÄÇ¯¤À¡£¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É½ÁØÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î±ü¤ËÀø¤à°Ç¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹õºê¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ìò¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¢¤Ë¤¢¤ë°Å¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÊýË¡¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÍ¾Ì¿1¥ö·î¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê09¡Ë¡¢¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¡Ê22¡Ë¡¢¡ØÊìÀ¡Ù¡Ê22¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¡£±é½Ð¤òºÙ¤«¤¯¸ì¤ë¤è¤ê¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµð¾¢¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï»öÁ°¤ÎÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¹õºê¤Î´¶À¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¿®Íê¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ø¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¹¥¤ÊüÂê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¯»ä¼«¿È¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¢°ËÅìÁó¤Û¤«¡¢¹ÓÌÚÈô±©¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¾¾ËÜÎçÀ¸¡¢½©Ã«°êÊã¤Ê¤ÉÆ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤¬½¸¤¦¸½¾ì¤Ï¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ìò¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤¸¤Æ¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç»Å³Ý¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê½¤Àµ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤¦°ì²ó¡Ù¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÌá¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2²ó¤Ç¤¤ë¤Û¤É´Î¤Ï¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
¶¯ÌÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë×¢ÌÚ´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÐÅù¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Í¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤âÈà¤ò»É·ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤Ã¤¿À¾Åç½¨½Ó¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À¾Åç¤µ¤ó¤â±Ç²è¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£½éÉñÂæ¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤Î¸½¾ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤¤¤¦ââ»ý
¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÉ¸ËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÂÎ¤¬Èþ¤·¤¯¤âÉÔµ¤Ì£¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÀÅ»ß¤·Â³¤±¤ë»£±Æ¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â©¤ò»ß¤á¤Æ¡£¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤ÏÂçÂÎ1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
´°À®¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ÎÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£3¸¶¿§¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ëÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢4¸¶¿§¤ÎÌÜ¤ò»ý¤Ä¼Ô¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¤¬¸«»ö¤Ë¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¹õºê¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇÂç¤Î¼ý³Ï¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÀº¿ÀÅª¤Êºß¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¡¢¤¦¤¸¤¦¤¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£æÆ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¡¢¡ØÌÂ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤ÎÌµ¹¤¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤¿ÌÂ¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£ºî¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Óºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÇÐÍ¥¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹õºê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢2Ç¯¼å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎäÀÅ¤Ç¡¢¿¦¿ÍÅª¤À¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤éÇÐÍ¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø»Å»ö¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¶ñ¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¼¡¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤·°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¼Çµï¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¹¤®¤ë¤È¼«Ê¬¤è¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±Ç²è¾¯Ç¯¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ø
¤½¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¿¨¤ì¤¿±Ç²è¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬Èà¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ØÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÆÃ»£¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¡¦¥é¥¤¥È¡õ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ÎËÜ¤òÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ø±Ç²è¤Ã¤Æ¤ä¤Ù¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶ÂÎ¸³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ä¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥´¥º¥ê¥ó¥°¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¡¢¥¨¥Þ¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦À¤³¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ÇºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢µÜÆ£´±¶åÏººî¡¦±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡¡Âç¥Ñ¥ë¥³¿Í¥¥ª¥«¥¿¥¤¥í¥Ã¥¯¥ª¥Ú¥é¡Ö±«¤ÎËµÄ°ÀÊ¡¢¤ª¤ó¤Ê¤ÏÍçÂ¡Ä¡×¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¤Î¹õºê¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈÄ¤Î¾å¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¶¦±é¼Ô¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¿´¶¤ò¡ÖÁðÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¹Ô¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
Æ´¤ì¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾Í¥¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÇÐÍ¥¶È¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö»Å»ö¡×¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤â»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤ò¼Î¤Æ¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¹õºê¤ÎÆ·¤Ë¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¹õºêßêÂå¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤¯¤í¤µ¤¡¦¤³¤¦¤À¤¤¡¡2002Ç¯4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÄïÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î½Ð±éºî¤Ï±Ç²è¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é ¤Û¤ä¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¸«¤Ï¤é¤·À¤Âå¡×¤Ê¤É¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤µ¯¤³¤¹¤³¤È
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦°ëÉô ÀµÏÂ¡Ë