＜成人済み＞娘のお弁当作りを断ったら、同期の子のママに作ってもらうようになった！？信じられない！
早起きやおかずの作り置きなど、さまざまな工夫をしながら旦那さんや子どものためにお弁当を作っているママもいるでしょう。家族のためと思えば苦に感じないママもいる一方で「早起きがツラい」「食材の調達が大変」などの声も聞こえてきそうです。ママスタコミュニティには、娘さんのお弁当作りをやめたママからこんな投稿が届きました。
『娘にお弁当作りをやめた理由をきかれて「ただしんどいから」と答えました。そうしたら同期の子のママが「かわいそうだから」と娘の分と2個お弁当作ってくれてるらしい。そして、なぜか私は娘に軽蔑されてる。こんなことありえますか？』
わが子は25歳の社会人。自分でご飯を調達して当然では？
娘さんの年齢を考えると、投稿者さんがお弁当作りをやめたことに問題はないのではないでしょうか？ またお弁当を作ってくれている同期の子のママに対しても、他のママたちは疑問に思うようです。投稿者さん親子に向けて、他のママたちの考えやアドバイスが届きました。
よその子にお弁当を作るなんて信じられない！
『よその子にお弁当は作らないわ』
『同期の子の親もいらんことするな』
わが子や家族のためだからこそ、食材調達や早起きなどたいへんな手間暇をかけてでも作れるのがお弁当。そのようなたいへんさを物ともせずに、同期の子のママはよその子どものためにもお弁当を作っています。お弁当作りが苦にならない人には、1人分増えても大きな負担ではないのでしょう。しかし相手が食物アレルギーをもっている可能性もあります。見ず知らずの人の食事について十分な情報がないままお弁当を作るのは、注意が必要かもしれません。他のママたちからは「よその子のお弁当を作るなんて信じられない」という声も寄せられました。
同期親子の発想に驚いた
『同期のママにお弁当作ってもらってるの知ったら、弁当作らないママじゃなくて、その同期に引く』
『社会人がママにお弁当入れてもらえなくてかわいそうとか、元気な他人にお弁当作ってあげるという発想に驚くよ。さらにそれを普通に受け入れる投稿者さんの娘さんにも驚く』
同期の子は投稿者さんの娘さんのことを思いやって、お弁当の手配について親に話したのでしょう。とはいえ話を聞いた同期の子のママは投稿者さんの娘さんがお弁当をもってこなくなっても、その事情を見守るだけでもよかったのかもしれません。
お弁当、頼んでいないけれど作ってもらったなら……
『同期の子のママにせめてお弁当代渡しなよ』
『見ず知らずの他人に作ってもらうのは申し訳ないからやめさせる』
『娘さんが他人にお弁当を作ってもらうことに罪悪感がない方がまずいと思う。しかもタダでそんなことやってもらってるんでしょ？ 実家住みあるあるだけど、お弁当作るのにかかる手間と金額がわかってない』
投稿者さんの娘さんがタダでお弁当を受け取るだけなのは、あまりいいことではなさそうです。娘さんはすでに社会人ですから、同期の子のママに自分でお礼をするのが望ましいでしょう。お礼の仕方を考えるなかで、娘さんも投稿者さんが今までしてきた苦労を理解できるかもしれません。
誰かに頼らず自分でご飯を調達する方法
社員食堂や飲食店の利用
『食堂ないの？』
投稿者さんの娘さんの職場規模にもよりますが、社員食堂や職場近くの飲食店を利用する方法もありますね。これまでとは違う状況で、新しい発見をすることもあるでしょう。娘さんも楽しい休憩時間を過ごせるかもしれません。
娘さんが自分でお弁当を作る
『娘さんが自分で作るか買うかすればいいのに』
『娘に「恥ずかしいよ」って教えてあげて。ちょっと早く起きれば自分で作れるよね！』
『25歳だったら「ママのも作ったよ」があってもおかしくないと思う』
『高校生の娘。大学生になってもお弁当作ってもらえると期待してるけど、自分で作るように話し合ってる』
他のママたちのコメントから「社会人になってまで、お母さんに甘えている」「同期のママにお弁当を作ってもらうのは恥ずかしい」という印象ではないでしょうか。とはいえ娘さんの勤務先が昼休憩の時間がかぎられていたり、職場近くに飲食店やコンビニがなかったりするとお弁当をもっていった方が都合がいい場合もあるでしょう。そこで通勤途中に少しでも安いところでお昼を調達する、投稿者さんの娘さんが自分でお弁当を作ってみるなどの方法はいかがでしょうか。投稿者さんの娘さんが料理に不慣れであれば、いきなり自分でお弁当を作るのは難しいかもしれません。その場合は投稿者さんがお弁当作りを教えてあげたり、娘さん自身で作り方を調べたりすることからはじめるといいでしょう。
お弁当作りはムリに続けなくても大丈夫！無償の施しも断ろう
他のママたちからは日々頑張ってお弁当を作ってきた投稿者さんに向けて、労いの言葉が届きました。
『自分が必要だからお弁当作っていて、ついでに娘の分も作ってるよ。逆にいえば私か娘、どっちかがお弁当いらなければ作らない。投稿者さんが大変ならやめたらいいよ』
『親もいつまでも若くはないでしょ？ そりゃしんどくもなってきますよね』
お弁当を作っているのは投稿者さんです。たいへんさもしんどさも投稿者さん自身にしかわかりません。まずは投稿者さんがどれだけ大変な思いをしてお弁当を作ってきたのかを、娘さんに伝えてみてはいかがでしょうか。その苦労を知れば、娘さんの気持ちや言葉も変わるかもしれません。娘さんの考えが変われば、同期の子やそのママの対応をきちんと断ることができるのではないでしょうか。