〈朝ドラ『あんぱん』〉脚本家が伝えたかった「戦争体験の果てに生まれたアンパンマンの尊さ」と生前交流のあったやなせたかしさんへの思い【2025 朝ドラ記事 5位】

2025年度（1月～12月）に反響の大きかった朝ドラ記事ベスト5をお届けする。第5位は、朝ドラ『あんぱん』の脚本家に、やなせたかしさんとの交流秘話を取材した記事だった（初公開日：2025年5月3日）。

3月31日から放送が開始されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』。国民的アニメ・絵本『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと、その妻・暢(のぶ)の夫婦をモデルに、戦中戦後と人生の荒波を乗り越える中で、“逆転しない正義”に行き着くまでの２人の物語を描く。

『花子とアン』以来、朝ドラ２作品目となる脚本家・中園ミホ氏に、生前交流のあったやなせたかしさんへの思いなどを聞いた。(前後編の前編)

生前のやなせさんは「報われないけど優しいおじさん」

――中園さんにとって、朝ドラの脚本は『花子とアン』(2014年度前期)以来、２作品目となりますが、今回の作品のテーマが決まった経緯を教えてください。

中園ミホ(以下、同) 朝ドラのオファーをいただいたときは、半分断ろうと思っていました。とにかく執筆量が大変で、朝起きたら息つく暇もなく執筆に追われるのです。１日１話のペースで書き上げなければならないので、お酒好きの私にとってはとても辛い日々です。

ただ、もし次に朝ドラを書くなら『花子とアン』と同じように、実在の人物をテーマにした“王道の朝ドラ”がいいなと思っていました。それで、題材を決める打合せで、「やなせたかし」さんの名前を口にしたところ、プロデューサーがリュックの中からやなせさんの本を出してきたんです。

小学生の頃、私はやなせさんと文通をしていたのですが、この頃、よくやなせさんのことを思い出していました。「やなせさんはこの世の中を見て、どんなことをおっしゃるだろう」って。制作チームとも意見が一致したことで、覚悟が決まりましたね。

――生前のやなせさんとはどういった経緯で文通をされていたんですか？

私は小学４年生、10歳のときに父を亡くしたのですが、やなせさんの詩集『愛する歌』を読んでファンレターを書いたのがきっかけでした。その詩集の中に「たったひとりで生まれてきて たったひとりで死んでいく 人間なんてさみしいね 人間なんておかしいね」という一説があって、その詩にすごく救われたんです。

――ドラマの中では登場人物の台詞にやなせさんの詩がかなり反映されていますよね。

やなせさんの詩集は繰り返し読んでいたので、ほとんど覚えているんです。ですから、脚本を書き始めると自然に出てきますね。やなせさんは69歳のときに『アンパンマン』でブレイクされましたが、その前から、絵本や詩集など素敵な作品を数多く残しています。

やなせたかしワールドを多くの人に知っていただきたいと思い、台詞やエピソードなど物語全体に忍ばせてますので、ぜひ見つけてくださったらうれしいです。

――生前のやなせさんにはどのような印象を抱かれていましたか。

文通を始めたころのやなせさんは、代表作がないことを気にしておられて、手紙にも「またお金にならない仕事を引き受けてしまいました…」とか書いてあって、愚痴っぽかったんです(笑)。

ただお会いするといつも「お腹空いてませんか？」と優しく声をかけてくださって、とても正直で、“報われないけど優しいおじさん”という印象が強かったです(笑)。

暢さんと出会わなければ、ずっと愚痴ってるおじさんで終わってたかもしれませんね(笑)。私は「はちきん(土佐弁で男勝りの女性の意)」と呼ばれたパワフルな妻・暢さんが、やなせさんの背中を押し、引っ張り上げたのだと思います。

夫婦が出会った高知新聞社

――朝ドラ『あんぱん』の執筆に際し、どのような方々に取材されたんですか。

発表前だったので身分を隠した状態で、やなせさんと暢さんが出会った高知新聞に取材に行きました。やなせさんが育った高知の街を歩いたり、やなせさんの秘書を長年務められた越尾正子さんにも徹底的に話を聞きました。

自宅兼アトリエやスタジオにも伺ったんですが、「私、ここに手紙を送っていたんだ」と不思議な気持ちになりました。子どもの頃、やなせさんの影響で詩を書き、そこから今の脚本家という仕事に繋がったという意味では、私を作ってくださった人だと改めて感じました。

――２人の出会いの場である高知新聞はどういう場所として描いていきたいですか。

『あんぱん』では幼馴染の設定にしましたが、本来２人が出会うのは高知新聞。そこからは、かなり史実に忠実に描いています。実は２人が高知新聞にいた時期はとても短く、暢さんに関しては１年もいませんでした。

でも、戦後２人が高知新聞で出会うということにとても意味があると思っています。２人が編集に携わった雑誌「月刊高知」など貴重な資料をお借りして読み込み、大切に書きました。

――主人公ののぶのモデル・暢さんは生前の資料があまり残っていませんが、どのように描いていますか。

青春期は想像を膨らませるしかありませんでした。私の知る限り、当時の真面目で純粋、かつ教育を受けた女の子は、ほぼみんな軍国少女になっていきました。このドラマは、戦後正義が逆転するなかで、“逆転しない正義”に行き着く夫婦の物語なので、特にのぶは思いっきり逆転すると思います。

暢さんが高知新聞時代に書かれた編集後記を読むと、人柄を感じることができました。イメージを膨らませながら、やなせさんの秘書だった越尾さんから聞いた素敵なエピソードもたっぷり使っています。

アンパンマンのマーチの歌詞の意味

――登場人物たちの土佐弁がとても魅力的ですが、中園さんが好きな土佐弁のフレーズはありますか？

「たまるか～」とか「ほいたらね～」も好きですし、とても可愛いなと思います。ただ現場で俳優陣は土佐弁にすごく苦労しているそうです。私も、以前執筆を手掛けた大河ドラマ『西郷どん』では、薩摩弁が回を重ねるごとに書けるようになったと思ったのですが、土佐弁は本当に難しくて分からないです(笑)。

――こうしてお聞きしていると、生前交流のあったやなせさんを題材に朝ドラを描くことは中園さんにとっても感慨深いものがありそうですね。

毎日、妻の暢さんとやなせさんのことを考えていると、今まで覚えるほど読んでいた詩も、もっと深く味わえるようになって、とても楽しいです。脚本を書いていると、たまにやなせさんをすごく感じるというか、やなせさんに包まれているような気持ちで執筆していることがあります。

気付いたら「このシーン書き終わっていた！」なんてことも。やなせさんが書いていたんじゃないかなと思います。

――改めて、この作品を通じて伝えたいメッセージはなんでしょうか。

「なんのために生まれて、なんのために生きるのか」。アンパンマンのマーチの歌詞のメッセージの意味も伝えていきたいですし、戦争体験の果てにアンパンマンが生まれたことの尊さなど、やなせさんの精神全てを伝えていきたいです。

取材・文／木下未希