日本人に長寿が多く、肥満が少ないのは腸内環境のおかげ？　寿命や健康に深く関わる腸内細菌のウソホント

Q1 腸内細菌には「やせ菌」「でぶ菌」がいる？

答え 患者さんだけでなく医学生からも多いのがこの質問です。結論からいって、この考えかたはいまでは正確でないことがわかっています。



そもそも、腸内細菌がヒトの心身に影響を与えるという考えかたが世界的に注目を集めたのは、2006年にアメリカのワシントン大学のゴードン博士らが、世界の科学界で権威のある雑誌『Nature』に発表した研究がきっかけでした。

それには、腸内細菌が肥満に関係していること、肥満の人の腸内細菌を無菌状態のマウスに移植すると太ること、肥満の人やマウスにはバチロータ門(旧称ファーミキューテス門)に属する菌が多く、一方で別の種類のバクテロイドータ門(旧称バクテロイデス門)に属する菌が少ないことが報告されました＊1(菌の分類名のうち「門」の呼称は2021年に国際的に統一されました。ただし日本では現在も旧称が広く使われ、カナ表記も一定ではありません。本書では、主に腸内細菌学会の表記を用います)。



ただし、ゴードン博士らがそれらの菌を、「やせ菌」や「でぶ菌」と呼んだわけではありません。この呼称や考えかたは一般に理解しやすく、多くの指導者やメディアを通して世界中に広がったもので、その背景には、「やせて美しく、健康になりたい」という社会的ニーズがあったと考えられます。

一方で、最近ではゴードン博士らの提唱とは異なる研究報告も多数出てきました。たとえば日本人では、肥満の人にはむしろ「バクテロイドータ門」の菌の割合が高いという報告があります＊2。



ただし、ゴードン博士らの研究が「間違っていた」わけではありません。彼らが調べた人やマウスでは前述の結果であり、生活環境や食生活が異なる人種や民族を調べた場合では、より複雑な菌と健康の関係が見えてきたということです。

これに伴い、「やせ菌」「でぶ菌」といった特定の菌と体型を単純に結び付ける考えかたは、いまでは見直されています。



現在学術的に、腸内細菌はこれまで述べてきた「脳腸相関の神経系、内分泌(ホルモン)系、免疫系」といった、体のしくみの一部としてとらえられるようになり、「やせ菌・でぶ菌」、また「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」といった区別もされていないのです。



しかし、古い文献や一般メディアなどでは、理解を促しやすいことも含め、いまでも「やせ菌」「でぶ菌」の表現が散見されます。情報の読み取りに注意をしてください。

Q2 「腸にはプロバイオティクスがいい」とは何のこと？本当にいい？

答え プロバイオティクスとは、世界保健機関(WHO)および国連食糧農業機関(FAO)による定義では、「適切な量を摂取することで健康によい影響を与える生きた微生物」となっています。



代表的なプロバイオティクスにはよく知られるように、乳酸菌とビフィズス菌があります。乳酸菌は主に乳酸を産生する菌の総称で、「ラクトコッカス属」「ストレプトコッカス属」などに分類されます。かつて多くの菌種を含んでいた「ラクトバチルス属」は、2020年の改訂で複数の新しいグループに再編されました。なお、ビフィズス菌は分類群が異なり、「ビフィドバクテリウム属」に属します。

プロバイオティクスは、ヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリメント、処方薬などに活用され、腸内細菌叢のバランスを整えて腸の働きを助け、病原菌を排除したり、増殖を抑えたりする作用が期待されています。



ただし、注意するべき点がいくつかあります。プロバイオティクスが働くには、定義にあるように、「生きた」まま十分に存在する必要があります。



食品として口から摂取した場合、胃を通過する際に大部分の菌は胃酸で死滅します。そのため、菌の「死がい」が腸に到達し、これがかえって腸に悪影響を与える可能性も指摘されています。

さらに海外の研究では、急速な市場拡大に伴い、品質や安全管理が不確かな製品も出回っているとの報告もあります＊3。



日本でも、公的医療保険適用の処方薬以外の食品やサプリメントなどに対しては法律による規制が十分ではなく、品質が保証されていない製品も少なくないのが現実です。

プロバイオティクスとしての有効性の証明について、「査読(peer review)付きの学術雑誌」(投稿された論文の内容を執筆者とは別の複数の専門家が精査して評価するシステムがある雑誌)に掲載されるなど、有効成分が確認された食品は「トクホ(特定保健用食品)」として承認されることで一種の差別化がされるようになっています。

ただ、販売メーカーによるPRの言葉や、安くて手軽であること、通販で海外からの輸入サプリメントが手に入りやすいなどの理由で、市販のプロバイオティクスに飛び付くことには注意が必要です。



厚生労働省が運用する公式サイトでも現在、「米国食品医薬品局(FDA)は、プロバイオティクスに対して、いかなる健康強調表示も認めていないことを認識しておくことが重要」と警告しています＊4。FDAはアメリカの食品や医薬品の審査・承認・管理をする公的機関です。FDAが発する情報は、日本を含め、国際的に参考とされてよく取り上げられます。

また、プロバイオティクスに対して、プレバイオティクスという考えもあります。プロバイオティクスが微生物を指すのに対し、プレバイオティクスとは、「有益と考えられる腸内細菌の増殖に役立つ、腸まで届く食品成分」を指します。



たとえば、オリゴ糖や食物繊維の一部など(人工の食物繊維であるポリデキストロースや難消化性デキストリン、ニンニクや玉ねぎに含まれるイヌリンなど)がプレバイオティクスとしての定義を満たす食品成分となります。このプレバイオティクスは、イギリスの微生物学者・ギブソンらによって1995年に提唱され、時代背景や科学の進歩によって少しずつ変化し、現在のとらえかたになっています。

Q3 日本人の腸内細菌叢は独特で、長寿が多く肥満が少ないことに関係する？

答え 2016年に早稲田大学と東京大学を中心とした共同研究チームが、12か国(日本、デンマーク、スペイン、アメリカ、中国、スウェーデン、ロシア、ベネズエラ、マラウイ、オーストリア、フランス、ペルー)の健康な人を対象に腸内細菌叢を調べたところ、「106名の日本人ではビフィドバクテリウム属(ビフィズス菌が代表)が多く、バクテロイドータ門や、シュードモナドータ門(旧プロテオバクテリア門)に属する細菌が少ないという特徴があった」と報告しました＊5。



この結果には、生の魚介類や海藻類、発酵食品を日常的に食べているといった食生活が影響している可能性があり、日本人に長寿が多く、肥満が少ないことと関係するのでは、と注目されています。

ただ、対象者を広げると結果は変わる可能性があります。



たとえば、長寿で知られる京都府京丹後市(地方都市)の高齢者と京都市(都市)の高齢者51名ずつの腸内細菌を調べた京都府立医科大学の研究では、バチロータ門に属する菌の割合が京丹後市では相対的に高く、バクテロイドータ門やシュードモナドータ門に属する菌の割合は低いことが報告されました＊6。

同じ京都府内でも差が明らかなことから、「日本人は他国に比べて長寿や、やせやすさに関連する腸内細菌叢を持っている」と結論付けるには、さらなる研究が必要といえるでしょう。

