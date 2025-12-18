〜事業は他社へ譲渡して継続〜

ＯＮＥエネルギー（株）（東京都港区）は１２月４日、東京地裁より特別清算開始決定を受けた。

負債総額は５７億６２０２万円（２０２５年３月期決算時点）。



オリックス（株）（東京都港区）と日本電気（株）（東京都港区）による共同出資を経て２０１３年３月に設立。主に戸建住宅を対象とした太陽光パネルや蓄電システムの販売、リースなどの事業を展開していた。

両株主のサービス力と技術力を基に、蓄電池の調達からレンタル、設置工事手配、保守メンテナンス、クラウドを活用したアプリまで総合的なサービス提供を特徴とし、大手ハウスビルダーと提携しての発電・蓄電システムの拡販などに取り組み、２０２３年３月期は売上高約２０億円をあげていた。





一方で、設立当初より開発費などに伴う負担が重く、過去の赤字計上により大幅な債務超過が続いていた。こうしたなか２０２４年１０月、主要事業を太陽光発電システムの販売などを手掛けるＴＲＥＮＤＥ（株）（千代田区）に譲渡。当社は２０２５年９月２９日に解散を決議し、今回の措置となった。

※ＯＮＥエネルギー（株）（TSRコード:300111576、法人番号:4010401104493、港区浜松町２−４−１、設立２０１３（平成２５）年３月４日）

※オリックス（株）（TSRコード:570038804、法人番号:8010401006942、東京都港区）

※日本電気（株）（TSRコード:291138080、法人番号:7010401022916、東京都港区）

※ＴＲＥＮＤＥ（株）（TSRコード:025512978、法人番号:7010001185725、千代田区）