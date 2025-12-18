身近な材料で「スンドゥブ鍋」を作ってみた！ 最後の一滴まで美味しく食べられるレシピを紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『これはスン（ではない）ドゥブ鍋です！【VOICEROIDキッチン】』というmiyabiさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

お豆腐は石狩鍋の余りものです。 鍋は材料を使いまわせるので便利！

投稿者のmiyabiさんが韓国の鍋料理「スンドゥブチゲ」を作ります。本場で使われる豆腐は、日本の豆腐よりも水気が多くて柔らかいのだとか。

まずはネギ、ニラ、油揚げ、豆腐を食べやすい大きさにカット。

次はスープ作り。水にコチュジャン、チューブニンニク、めんみ、鶏ガラスープの素を入れます。めんみは5倍濃縮のつゆです。

後は豚コマと切った具材とモヤシとキムチを入れて煮込みます。具材を入れすぎないように注意とのこと。

火が通ったら仕上げのゴマ油を回しかけて……

スンドゥブ鍋の完成です！

食べてみると、コチュジャンの甘ピリ辛味にキムチによる辛みが加わり、それが具材の旨味と共に鍋全体に染み渡って美味しいそう。旨ピリ辛で体が温まるポカポカ鍋だとmiyabiさん。

締めはご飯と卵で雑炊に。

スンドゥブ鍋は最後の一滴まで楽しめる鍋だそう。食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。身近な材料や調味料でとても美味しそうな鍋となっています。

視聴者のコメント