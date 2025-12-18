「女子ゴルフ界の2大美女!!」「神々しい」 松田鈴英＆鶴岡果恋のミニスカ2ショットにファン大喜び
松田鈴英が自身のインスタグラムを更新。ウェア契約を結ぶ人気ブランド「アンパスィ」のトークショーに参加した事を投稿した。
【写真】松田鈴英&鶴岡果恋 「神々しい2ショット」
初めに来場してくれたファンに「本当にありがとうございました！」と感謝。そして「しばらく直接お会いできなくなりますが、このオフシーズンしっかり自分と向き合って、成長した姿でまた皆さまにお会いできるよう頑張ります！」と、オフの間もしっかりとトレーニングを積んでいくことを宣言した。投稿では一緒にイベントに参加した鶴岡果恋との2ショットを公開。2人でカメラに向かってピースをする写真や動画を連投すると、それをファンは大喜び。「ワァー素敵です」「めっちゃ可愛い」「女子ゴルフ界の2大美女!!」「これは中々神々しい2ショット」などのコメントが殺到。またイベントに参加したファンからは「楽しいイベントでした。ありがとうございました」との声も寄せられていた。松田は最後に「また会える日を楽しみにしています」と記して投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「女子ゴルフ界の2大美女!!」「神々しい」 松田鈴英＆鶴岡果恋のミニスカ2ショットにファン大喜び
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
母親になった上田桃子が家族そろってお宮参りへ 「幸せそうすぎてホカホカするーーー」「優しい母の顔ですね」の声
吉田優利がJGA競技者強化事業から退任する豪州人コーチに感謝 「いつも私の赤ちゃん英語を理解してくれてありがとう」
【写真】松田鈴英&鶴岡果恋 「神々しい2ショット」
初めに来場してくれたファンに「本当にありがとうございました！」と感謝。そして「しばらく直接お会いできなくなりますが、このオフシーズンしっかり自分と向き合って、成長した姿でまた皆さまにお会いできるよう頑張ります！」と、オフの間もしっかりとトレーニングを積んでいくことを宣言した。投稿では一緒にイベントに参加した鶴岡果恋との2ショットを公開。2人でカメラに向かってピースをする写真や動画を連投すると、それをファンは大喜び。「ワァー素敵です」「めっちゃ可愛い」「女子ゴルフ界の2大美女!!」「これは中々神々しい2ショット」などのコメントが殺到。またイベントに参加したファンからは「楽しいイベントでした。ありがとうございました」との声も寄せられていた。松田は最後に「また会える日を楽しみにしています」と記して投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「女子ゴルフ界の2大美女!!」「神々しい」 松田鈴英＆鶴岡果恋のミニスカ2ショットにファン大喜び
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
母親になった上田桃子が家族そろってお宮参りへ 「幸せそうすぎてホカホカするーーー」「優しい母の顔ですね」の声
吉田優利がJGA競技者強化事業から退任する豪州人コーチに感謝 「いつも私の赤ちゃん英語を理解してくれてありがとう」