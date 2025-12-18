元AKB48研究生が公開した、自宅で撮影したという自慢の筋肉写真に対し、番組MCの芸人から「鏡が汚い」と私生活の隙を突くツッコミが飛んだ。

【映像】元AKB48研究生の自宅写真

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として登場したのは、元AKB48研究生の長谷川晴奈（28）。日本とフィリピンのハーフで、2011年9月にAKB48第13期研究生オーディションに仮合格するも、2012年8月のセレクション審査に不合格となりAKB48としての活動を終了。現在はグラビアやパーソナルトレーナーとして活動し、148cmという身長ながら、コロナ禍に3カ月の家トレだけで作り上げたという見事な腹筋が話題になった。

長谷川がトレーニングの成果を記録したビフォー・アフターの写真が公開されると、MCの岡野陽一は、ビフォーの写真に「全然健康的」とコメントする一方で、「鏡だけちょっと汚い」と、体を写した鏡の水垢を指摘する。

相席スタート・山添寛がすぐさま「風呂の鏡が汚ねえ女だ」とご飯を頬張りながら“メシウマ”を堪能すると、長谷川は「すいません、生活感出過ぎちゃいました（笑）」と返していた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）