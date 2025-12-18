元「うたのおにいさん」の杉田あきひろさんが自身のインスタグラムを更新。

救急搬送され、緊急入院したことを報告しました。

【写真を見る】【 元うたのおにいさん・杉田あきひろ 】 救急搬送で緊急入院 「うっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑い」「胸が苦しくなり呼吸ができなくなって」





杉田あきひろさんは「突然ですが報告です。」「杉田あきひろ、12月15日深夜未明に病院に救急搬送されて緊急入院となっています。」と、投稿。



続けて「病名はうっ血性心不全、それに伴う心筋梗塞の疑いがあるとの事で心臓カテーテル検査の為の入院です。」と、明かしました。





更に「12月14日の厚生労働省さん主催の【依存症シンポジウム IN 大阪】のステージで歌った後、普段より激しい動悸が襲ってきて動けなくなり怖くなったのですが。」「その夜から胸が苦しくなり呼吸ができなくなって、これ以上の我慢は無理だと判断して救急搬送されました。」と、説明しました。そして「退院できるまでには二週間はかかるとの事で、ここは腹を決めてしっかり療養したいと思います。」と、記しました。杉田あきひろさんは「…この入院に伴い、12月25日に予定していました【杉田あきひろ TikTok ライヴ】は延期とさせていただきます。楽しみにしてくださっていたみなさん、申し訳ありません。」と、投稿。



そして「必ずまた元気な姿でみなさんの前に歌声を届けますので、どうぞみなさん、しばらくお時間をください。」と、ファンに向けて呼びかけています。







【担当：芸能情報ステーション】