e☆イヤホンは、様々なヘッドフォン・イヤフォン製品を同梱した福袋「福耳袋」を、12月19日から順次販売する。オンラインストアは12月19日12時から先着順で販売し、実店舗は同日より抽選エントリー受付を開始する(開始時間は店舗により異なる)。

対象店舗は、e☆イヤホン秋葉原店／大阪日本橋本店／名古屋大須店／仙台駅前店／オンラインストア。最高価格100万円の「超福耳袋」(オンラインストア限定・1袋)をはじめ、複数の価格帯・企画袋を用意する。いずれも数量限定。なお、購入はe☆イヤホン会員限定で、購入権利の譲渡はできない。

主なラインナップ

全店統一袋(オンライン、秋葉原、大阪日本橋、名古屋大須）

松：50,000円／竹：30,000円／梅：11,180円

仙台駅前店限定

松：50,000円／梅：10,000円
(※「梅」のみ2026年1月2日8時から先着販売)

100万円「超福耳袋」

1,000,000円
(オンラインストア限定・1袋)

スタッフ袋(各店1袋)

各50,000円
(はまちゃん／ゆーでぃ／ハリー)

各店限定袋(各1袋)

店長福耳袋 各100,000円
(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須／仙台駅前／オンライン限定)

メーカー共同企画袋

aiuto×e☆イヤホン：【一富士】500,000円(オンライン限定1袋） aiuto×e☆イヤホン：【二鷹】300,000円(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須 各1袋) aiuto×e☆イヤホン：【三茄子】100,000円(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須 各1袋、オンライン2袋) aiuto×e☆イヤホン：【初夢】50,000円(各店2袋) ピクセル×e☆イヤホン：【獅子奮迅】150,000円(各店1袋) Skullcandy×e☆イヤホン：【震撼】30,000円(各店2袋)

販売スケジュール

オンラインストア

12月19日12時から先着販売。発送は12月31日。

秋葉原・大阪日本橋・名古屋大須(抽選)

応募は12月19日11時から12月30日20時まで。当選発表は2026年1月1日10時(メール)ほか。受け渡しは1月1日11時から1月12日まで。

仙台駅前店

「松」は抽選、「梅」は2026年1月2日8時から先着販売。