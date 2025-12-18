e☆イヤホン、最高100万円の「福耳袋」。12月19日から順次販売
e☆イヤホンは、様々なヘッドフォン・イヤフォン製品を同梱した福袋「福耳袋」を、12月19日から順次販売する。オンラインストアは12月19日12時から先着順で販売し、実店舗は同日より抽選エントリー受付を開始する(開始時間は店舗により異なる)。
対象店舗は、e☆イヤホン秋葉原店／大阪日本橋本店／名古屋大須店／仙台駅前店／オンラインストア。最高価格100万円の「超福耳袋」(オンラインストア限定・1袋)をはじめ、複数の価格帯・企画袋を用意する。いずれも数量限定。なお、購入はe☆イヤホン会員限定で、購入権利の譲渡はできない。
主なラインナップ
全店統一袋(オンライン、秋葉原、大阪日本橋、名古屋大須）
松：50,000円／竹：30,000円／梅：11,180円
仙台駅前店限定
松：50,000円／梅：10,000円
(※「梅」のみ2026年1月2日8時から先着販売)
100万円「超福耳袋」
1,000,000円
(オンラインストア限定・1袋)
スタッフ袋(各店1袋)
各50,000円
(はまちゃん／ゆーでぃ／ハリー)
各店限定袋(各1袋)
店長福耳袋 各100,000円
(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須／仙台駅前／オンライン限定)
メーカー共同企画袋aiuto×e☆イヤホン：【一富士】500,000円(オンライン限定1袋） aiuto×e☆イヤホン：【二鷹】300,000円(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須 各1袋) aiuto×e☆イヤホン：【三茄子】100,000円(秋葉原／大阪日本橋／名古屋大須 各1袋、オンライン2袋) aiuto×e☆イヤホン：【初夢】50,000円(各店2袋) ピクセル×e☆イヤホン：【獅子奮迅】150,000円(各店1袋) Skullcandy×e☆イヤホン：【震撼】30,000円(各店2袋)
販売スケジュール
オンラインストア
12月19日12時から先着販売。発送は12月31日。
秋葉原・大阪日本橋・名古屋大須(抽選)
応募は12月19日11時から12月30日20時まで。当選発表は2026年1月1日10時(メール)ほか。受け渡しは1月1日11時から1月12日まで。
仙台駅前店
「松」は抽選、「梅」は2026年1月2日8時から先着販売。