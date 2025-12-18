通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.12 4.89 7.26 5.87
1MO 7.59 4.94 6.51 5.51
3MO 8.50 5.51 7.28 6.17
6MO 8.98 5.83 7.88 6.69
9MO 9.12 6.09 8.13 7.03
1YR 9.27 6.31 8.36 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.78 6.17 5.82
1MO 6.79 6.90 5.99
3MO 7.70 8.21 6.65
6MO 8.41 8.76 6.95
9MO 8.72 9.10 7.15
1YR 8.99 9.36 7.34
東京時間10:43現在 参考値
米雇用統計後の落ち着き続く
