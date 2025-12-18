TVアニメ「天空のエスカフローネ」キービジュアル

(C)サンライズ

「天空のエスカフローネ」のTVアニメ放送30周年と劇場版公開25周年を記念して、両作品を収録したBlu-ray BOX「天空のエスカフローネ Memorial Blu-ray BOX」が、2026年3月25日に発売される。価格は41,800円。また「劇場版『エスカフローネ』」のリバイバル上映も決定した。

くるみBOX用 山根公利描き下ろしイラスト

BD BOXは2027年3月24日までの期間限定生産品で、山根公利氏の描き下ろしイラスト使用くるみBOX。発売・販売元はバンダイナムコフィルムワークス。

本編ディスク3枚と特典ディスク1枚の4枚組で、TVアニメ全26話と劇場版を収録するほか、このBD BOXだけの特典として、赤根和樹監督×関智一×三木眞一郎によるスペシャル座談会映像、主題歌「約束はいらない」メモリアルPV、メインスタッフインタビューを収録したブックレットが付属する。

そのほか、2008年発売の劇場版DVDに収録されていた劇場予告、北米版プロモーション映像も再録。

収録時間は本編約696分＋特典約53分(ともに予定)。音声は本編ディスクがリニアPCM(ステレオ)・一部ドルビーTrueHD(5.1ch)・リニアPCM(ドルビーサラウンド)。特典ディスクがリニアPCM(ステレオ)。

A-on STORE/A-on STOREプレミアムバンダイ支店特典のA4アクリルパネル

Amazon特典のビジュアルシート5枚セット

A-on STORE/A-on STOREプレミアムバンダイ支店や、Amazon、アニメイト、Joshin ディスクピア(Joshin web ショップ含む)、ソフマップ・アニメガでは法人オリジナル特典も用意される。

「劇場版『エスカフローネ』」リバイバル上映は、2026年3月20日より、TOHOシネマズ池袋、新宿ピカデリーなど全国6劇場で行なわれる。配給はバンダイナムコフィルムワークス。

＜上映劇場＞ 北海道：札幌シネマフロンティア 東京：新宿ピカデリー 東京：TOHOシネマズ池袋 愛知：ミッドランドスクエアシネマ 大阪：なんばパークスシネマ 福岡：ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

さらに、菅野よう子と溝口肇が手掛けたTVシリーズ＆劇場版の音楽を楽しめるアルバム、全5タイトルの再リリースも決定した。2026年3月25日に5タイトルが同時リリースされる。価格は各2,860円。なお、各アルバムとも収録内容は旧商品と同一。

＜2026年3月25日 全5タイトル同時発売＞ 天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック 【品番】VTCL-60671 天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック2 【品番】VTCL-60672 天空のエスカフローネ オリジナルサウンドトラック3 【品番】VTCL-60673 THE VISION OF ESCAFLOWNE ～lovers only 【品番】VTCL-60674 劇場用アニメーション エスカフローネ オリジナルサウンドトラック 【品番】VTCL-60675

5タイトル共通の特典として、初回生産分にのみ坂本真綾が歌う「約束はいらない」と「指輪(Movie Ver.)」をカップリング収録した、特製アナログ盤(17㎝シングルレコード)が抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーン用の抽選応募シリアルコードが封入される。

TVシリーズ「天空のエスカフローネ」は1996年放送。中世ファンタジー的世界に、少女漫画的なエッセンスを加えた独特の異世界ロボットファンタジー。特殊な世界に説得力を持たせるため、「想い」をかなえるシステムであるアトランティスマシーンなどが設定されており、「運命改変」や「絶対幸運圏」といった独自の用語も数多く用意された。登場するロボットはガイメレフと呼ばれ、一品ものの巨大な鎧として描かれている。

劇場版『エスカフローネ』キービジュアル

(C)2000 サンライズ・バンダイビジュアル

「劇場版『エスカフローネ』」は2000年6月公開。TVシリーズ「天空のエスカフローネ」を同じメインスタッフで製作した劇場作品。骨格はそのままに、メインキャラクターや物語は大幅に変更されており、TVシリーズとはまた異なった物語を楽しむことができる。日米韓の共同制作作品。

