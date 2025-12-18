【ロッテ】前ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソンの入団決定を発表　「千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています」

ロッテは１８日、前ＤｅＮＡのアンドレ・ジャクソン投手の入団が決定したと発表した。

２９歳の右腕は今季、ＤｅＮＡの先発ローテを支え、２５登板で１０勝７敗、防御率２・３３。ＤｅＮＡでの２シーズンで通算５０登板、１８勝１４敗、防御率２・６０と先発として安定した成績を残したが、保留者名簿から外れ、争奪戦となっていた。

球団を通じて「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです。チームメイトやファンの皆さんとの絆を築いていけることにワクワクしています」とコメントした。

サブロー監督は「日本では今年までの２年間で２９３イニング以上、投げるなど実績十分で年間を通してローテーションを支えるピッチャーとして期待をしています。空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています。ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」と言葉に期待を込めた。