中日の山本泰寛内野手が１８日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、１５００万円増の年俸３５００万円でサインした（金額は推定）。

「年間を通して、１軍に帯同できた。キャリアハイの数字も残すことができたので、充実したシーズンになった」。

移籍２年目の今季は、自身初となるシーズン１００試合出場をクリアし、１１２試合で打率２割４分２厘をマーク。４本塁打、２３打点でキャリアハイを更新した。昨年、遊撃のレギュラーだった村松が負傷離脱したこともあり、チャンス到来。５月１８日の巨人戦（東京ドーム）では、プロ１０年目で初の２打席連続本塁打を放った。

井上監督からは「ホームラン打つなら、この球場（東京ドーム）しかないぞ」といじられたが、来年からはバンテリンドームにホームランウィングが新設される。左、右中間の距離は６メートル短縮されるだけに、打者にとっては追い風。このオフは打球を飛ばすための筋力アップに取り組む。「長打を打つタイプではないけど、強い打球を飛ばすことでヒットになる確率が上がる。フライがホームランになったり…。筋力と体重も増やしたい」。徹底した体作りで、１１年目につなげる。