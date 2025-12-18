「暖かさがここまで続くとは！」“冷え性さん”におすすめのホカロン・まるでコタツなど人気のあったかソックス
足先の冷えに悩む人が増える冬、履くだけで暖かさを実感できる“あったかソックス”が人気を集めている。自宅で過ごす時間が増える季節に、暖房に頼りすぎず快適に過ごせる防寒アイテムとして注目度が高い。「ホカロン」のルームソックスや「まるでコタツ」シリーズなど、用途別に選びやすいラインナップを紹介する。
【画像】「履くだけで全然違う」「冷え性の味方」人気のあったかソックス
■足先をしっかり暖める“あったか靴下”
[ホカロン] 靴下 レディース あったか 冬 吸湿発熱 防寒 パイル ソックス 抗菌防臭 3足セット
吸湿発熱素材とパイル編みを組み合わせた、冬の足先をしっかり温める定番のあったかソックスセット。汗を吸収して熱に変える仕組みで、つま先までじんわりポカポカに。通勤にも使いやすいシンプルなカラーとほどよい厚みで、冷え性の人やデスクワークで足元が冷えやすい人に取り入れやすい。抗菌防臭仕様で、長時間履いてもニオイが気になりにくいのもうれしい。
［ホカロン] 靴下 レディース あったか パイル 21.5〜24.5cm 3足セット
同じ吸湿発熱素材を使ったシリーズだが、こちらは豊富なカラー展開と「ホカロン」のロゴがポイント。ベーシックからビビッドまで幅広く揃い、推し活カラーを選ぶ人も多い。「毎日違う色で気分が上がる」といった声もあり、冷え性対策をしながら足元のおしゃれも楽しみたい人に向いている。
＜レビューで人気の理由＞
・履いてすぐ暖かさを感じる発熱素材の心地よさ
・締め付けが少なく、靴も履きやすい厚み
・洗濯に強く、長く使えるとコスパ評価が高い
■室内でより暖かい“ルームソックス”
[ホカロン] 靴下 レディース あったか ルームソックス 赤外線発熱ファイバー 裏起毛 パイル 冬 防寒 冷え取り
赤外線発熱ファイバーとふんわり裏起毛を採用した、室内用に特化したルームソックス。生地自体が熱を逃しにくい構造で、足首からつま先までしっかり暖かさをキープする。フローリングの冷えが気になる人や在宅時間が長い人から人気が高く、末端冷え性の人にも取り入れやすい。一足から試せるため、これから寒さ対策を始めたい人にもおすすめだ。
＜レビューで人気の理由＞
・履いた瞬間からじんわり温まり、室内で特に効果を実感
・厚手でも歩きやすく、かかとが安定する履き心地
・裏起毛がへたりにくく、シーズンを通して使いやすい耐久性
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス
足首のツボを暖めることを意識した構造で人気を集める「まるでこたつソックス」。特殊な編み方と、発熱・保温性の高い素材を組み合わせることで、足首からつま先までしっかり暖めてくれる。自宅でのリラックスタイムや睡眠時に向いており、慢性的な冷え性で足が暖まりにくい人から支持を集めている。サイズは2種展開で27cmまで対応しているため、男性ユーザーにも取り入れやすい。
＜レビューで人気の理由＞
・「本当にこたつに入っているみたい」という声が多数
・フィット感が良く、ズレ落ちにくいのに締め付けが強すぎない
・型崩れしにくく、色違いでそろえるリピーターが多い
■足首からふくらはぎを守る“レッグウォーマー”
[ホカロン] レッグウォーマー レディース 日本製 ウール混 ゆったり ロング
ウール混素材を使用した日本製レッグウォーマーで、自然なぬくもりと柔らかな肌ざわりが特長。ゴム糸を使わないゆったり設計のため、長時間の着用でも締め付け感が少なく、足首からふくらはぎまでやさしく包み込んで暖めてくれる。就寝時の冷え対策や自宅でのくつろぎ時間はもちろん、在宅勤務の足元対策にも向く。タイツや靴下との重ね履きにも適しており、寒い日のプラスワンアイテムとして取り入れやすい。
＜レビューで人気の理由＞
・ウールならではの自然な暖かさ
・締め付け跡がつきにくくズレ落ちにくい
・こだわりの日本製で安心
[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつ レッグウォーマー メンズ レディース兼用 533-992
男女兼用で使える「まるでこたつ」シリーズのレッグウォーマー。足首のツボ周りを効率的に暖める独自構造により、脚全体がじんわりと暖まってくる。オフィスでのデスクワークや外出時にも使いやすい薄さで、スラックスの下に着用する男性ユーザーも増えている。パートナー同士で色違いを揃える人も多い、人気の高いモデルだ。
＜レビューで人気の理由＞
・薄手なのにしっかり暖かいとの口コミが多い
・長時間着用しても疲れにくいゆるフィット
・職場でも使いやすいシンプルデザイン
冬の“足先の冷え”は、生活の快適さに直結する大きな悩み。あったかソックスやレッグウォーマーがひとつあるだけで、体のぽかぽか感が大きく変わる。今回紹介したモデルはいずれもレビュー評価が高く、冷え性の人の強い味方だ。自宅で過ごす時間が増える季節の相棒として、暖房に頼りすぎず快適に過ごせる冬支度を整えたい。
