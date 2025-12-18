【ワシントン＝淵上隆悠】米ホワイトハウスで１７日、歴代大統領の肖像写真が並ぶ一角に、それぞれの「レガシー（遺産）」を紹介するプレートが加わった。

文章の一部はトランプ大統領が考えたといい、自らの功績を誇る一方、敵視するバイデン前大統領らには罵詈（ばり）雑言が並んだ。

プレートが設置されたのは、９月に大統領執務室があるウェストウィング（西棟）の外廊下に設けられた「大統領のウォーク・オブ・フェイム（名声の歩道）」。トランプ氏のプレートには、「米国の黄金時代を実現した」「就任から８か月で八つの戦争を止めた」などと刻まれた。

これに対し、自動で署名する機械「オートペン」の写真が肖像写真に代わって掲げられたバイデン氏については、「米国史上最悪の大統領」とこきおろした。「その弱さを見て、ロシアはウクライナを侵略した」とも記した。

オバマ元大統領についても、「米国史上最も分断を生んだ政治家の一人」と切り捨てた。クリントン元大統領のプレートは、妻のヒラリー元国務長官に触れ、「２０１６年大統領選でドナルド・トランプに敗れた」と指摘した。