松竹名誉会長・大谷信義さん死去 80歳 中央区名誉区民
松竹は18日、病気療養中の大谷信義名誉会長が10日午前10時24分に死去したと発表した。80歳だった。通夜、葬儀告別式は近親者による密葬で既に執り行われた。松竹はお別れの会を執り行う予定で、日時、場所等の詳細は後日発表する。
【写真】13年前…歌舞伎座の「カウントダウン時計」点灯式に出席した大谷信義氏
大谷さんは日本映画製作者連盟、映画産業団体連合会、日本演劇興行協会、日本映画テレビプロデューサー協会、全国間税会総連合会などの公職の会長に就き、業界の発展に尽くした。2022年に藍綬褒章を受章し、中央区名誉区民として顕彰された。20年には「映画の日」特別功労大章も受章している。
大谷さんは1945（昭和20）年6月18日生まれ。68（同43）年6月、松竹に入社。映画営業本部長や常務、専務に就き、98（平成10）年に社長に就任した。2007年に会長となり、23年に名誉会長となった。
■略歴
昭和43年3月 慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
昭和43年6月 松竹株式会社 入社
昭和55年3月 映画営業本部 部長
昭和55年5月 取締役 就任
昭和57年9月 常務取締役 就任
昭和59年5月 専務取締役 就任
平成10年1月 代表取締役社長 就任
平成16年5月 代表取締役副会長 就任
平成19年2月 代表取締役会長 就任
令和元年5月 取締役会長 就任
令和5年5月 取締役名誉会長 就任
令和6年5月 名誉会長 就任（現任）
受章・顕彰 令和4年 藍綬褒章 受章
令和4年 中央区名誉区民 顕彰
令和2年 「映画の日」特別功労大章 受章
■主な公職
一般社団法人日本映画製作者連盟 会長（平成22年5月〜平成26年5月)
顧問（平成26年5月〜令和7年5月）
一般社団法人映画産業団体連合会 会長（平成26年5月〜令和2年5月)
顧問（令和2年5月〜令和7年5月）
公益社団法人日本演劇興行協会 会長（平成19年3月〜令和2年6月）
一般社団法人日本映画テレビプロデューサー協会
会長（平成5年5月〜平成9年4月） 顧問（平成15年6月〜）
全国間税会総連合会 会長（平成17年10月〜令和3年9月）
名誉会長（令和3年9月〜）
