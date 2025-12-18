ºòÇ¯Ëö¡ÖÊá¤Þ¤é¤º²¿¤è¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡¡¶µ°÷Åð»£¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È
¡¡¶µ°÷¤¬½÷»ù¤é¤òÅð»£¤·¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¡Ö¡Ê2024Ç¯¤Ï¡ËÃ¯¤âÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡£ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿ÈëÌ©¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ïº£Ç¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤È¤µ¤ì¤ë5ÅÔÆ»¸©¤Î¶µ°÷¤ä¸µ¶µ°÷7¿Í¤òÅ¦È¯¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¡ÊÅð»£¤Î¡ËÂáÊá¼Ô¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£