NHKは18日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」で、女優の今田美桜（28）がヒロインを務めた今年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」の特別企画を行うと発表。ショートドラマと出演者による歌が披露される。初の紅白司会を務める今田をはじめ、俳優の北村匠海（28）、ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）など豪華キャストが再集結する。

番組の公式サイトでは「第76回NHK紅白歌合戦で、連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』（作：中園ミホ）ならびに、ドラマの出演者による歌のスペシャルステージを放送することが決定しました」と報告。

「『あんぱん』は、『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと暢の夫婦をモデルにした愛と勇気の物語。今回の『紅白特別編』では、いったいどんな物語が描かれるのか」とした上で「さらに、『あんぱん』ゆかりの豪華キャストたちが、紅白のステージに集結！主人公・のぶを演じ、司会を務める今田美桜さんと共に一夜限りのパフォーマンスを披露します」と説明した。

出演者には、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、大森元貴、津田健次郎、中尾隆聖、山寺宏一、戸田恵子らが名を連ねている。