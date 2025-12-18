浮気はバレないと思っている男性が多いようですが、完全に隠すことは不可能に近いでしょう。なにかしらの痕跡が残っている場合がほとんどなので、彼女にはすぐにバレるのがオチです。今回は、浮気相手のピアスを見つけてその場で彼氏に別れを告げた話をご紹介いたします。

浮気相手のピアスを発見

「彼氏の家に行ったら床になにかが落ちていて、思わず『痛っ……！』と言ってしまいました。足の裏に刺さった感覚があり、踏んだものを見てみると、それは女性物のピアスでした。もちろん私のものでもないし、彼氏はピアスをつけないから彼のものでもありません。彼氏に『なんか落ちてたよ？』と聞くと、急に慌て始めて『あ、えっと……、多分それ姉ちゃんのだ！』『この前急に遊びにきたんだよ！』と必死で言い訳してきたけど、そんなの信じられるわけありませんよね。しつこく問い詰めたら『ごめん、浮気した』と認めたため、その場で別れを告げましたよ」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ ピアスをうっかり忘れたのか、故意に忘れていったのか……。真相はわかりませんが、家に浮気相手を連れ込んだら、勘のいい彼女ならすぐに気づきますよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。