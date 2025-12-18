クリッパーズと決別したポールをコミッショナーが語る「他チームで今季を終える姿を見たい」

12月17日（現地時間16日、日付は以下同）。ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナで、通算3度目となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）の決勝戦が開催され、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを124－113で下し、3代目王者に輝いた。この試合前には、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが会見を開いた。

コミッショナーの会見では、ロサンゼルス・クリッパーズでキャリア21シーズン目を迎えるも、今月上旬にチームと決別したクリス・ポールに関する質問も。14日の準決勝で、ポールはかつて所属したオクラホマシティ・サンダーとスパーズの試合を会場で観戦し、元チームメートたちと再会。

シルバーは「クリスとは話しました。スティーブ・バルマー（クリッパーズのオーナー）とも話しましたが、正直言ってこの件については話していません」と切り出し、ポールとクリッパーズの決別をこう語っていた。

「関係者たちのことを思うと、本当にがっかりしました。クリスは長年、選手会（NBPA）の会長を務めていたので、特に親しい関係です。（新型コロナウイルスによる）パンデミックの期間に、オーランドのいわゆるバブル（隔離された施設）で試合を開催できたのも、クリスがミシェル・ロバーツやリーグ関係者と協力してくれなかったら無理だったでしょう。長年、彼のリーダーシップには感心しています。彼はオールスターにも12回選ばれています（出場は11回）」

今シーズンのポールの年俸は約363万ドル（約5億6265万円）。現在クリッパーズはポールをトレードすることができるため、40歳の大ベテランが他チームへ移籍し、他チームのユニフォームに袖を通してプレーする可能性がある。

「私は、彼が他のチームでシーズンを終える姿を見たいと思っています。彼はすでに今シーズンが最後のシーズンだと発表しているので、いい形でシーズンを終える姿を見たいですね」と、コミッショナーは口にしていた。

オールスター選出12回に加えて、オールNBAチームに11回、オールディフェンシブチームに9回選ばれた実績を持つポールは、引退後のバスケットボール殿堂入りも確実視されているレジェンド。

ポイントガードとして長年リーグでプレーし、レギュラーシーズン通算1万2552アシストと2728スティールはいずれもNBA歴代2位を誇る名司令塔だけに、ポールの動向は気になるところだ。