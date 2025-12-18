8月3日に開催された『THE3名様』のシリーズ20周年記念イベント『THE3名様ぁソニック 2025』Blu-rayが、2026年2月18日に発売されることが決定した。

参考：映画＆ドラマ『THE3名様Ω』3月26日ソフト化 Blu-rayには4時間超の特典映像を収録

石原まこちんのコミックを原作に、佐藤隆太、岡田義徳、塚本高史の3名で実写化したシチュエーションコメディ『THE3名様』。2005年にスタートし、深夜のファミレスでフリーター3人組が他愛のない会話を繰り広げるだけの脱力感あふれる内容でヒットを記録。2022年4月には12年ぶりの新作映画『THE3名様 ～リモートだけじゃ無理じゃね？～』が公開され、2024年には『THE3名様Ωプロジェクト2024』と銘打ち、完全新作の連続ドラマ制作および映画が公開された。

『THE3名様ぁソニック 2025』は、シリーズ20周年を記念して“3名様の日”にあたる8月3日に1日限りで行われたプレミアムイベント。いつもの3名様、ジャンボ（佐藤隆太）、まっつん（岡田義徳）、ミッキー（塚本高史）に加え、安藤玉恵、小林大介、桃月なしこらおなじみのファミレス店員メンバーも集結した。

脚本は原作者である石原まこちん、プロデュース・演出はシリーズを一貫して手がけてきた森谷雄が務め、共同演出に益山貴司が参加。おなじみのファミリーレストランを模したステージで、いくつものエピソードが語られる『THE3名様』スタイルで進行しながらも、書き下ろし「完全新作」をスクリーンの映像と生のパフォーマンスを組み合わせて展開。さらに、3名による妄想バンド“ファミレズ”がDJを務める架空のラジオ番組「ファミレズの今夜はオールナイト！」も舞台上で復活するなど、いつもの映像作品とは一味異なる演出が行われた。

Blu-rayには、3名様が生で繰り広げる“ゆるくて、ちょっとアツい”ライブパフォーマンスが見られる本公演の模様を、会場の熱気そのままに特別編集版で収録。さらに特典映像として、「THE3名様ぁソニック2025 大反省会」、「舞台裏完全ドキュメント映像」が収録される。

なお、本公演の模様は、各配信サービスにて同日以降セル・レンタルそれぞれが開始となる。（文＝リアルサウンド編集部）