「監督を今すぐクビにしろ」「恥を知れ」また負けた！日本人四銃士所属の絶対王者、新指揮官就任から悪夢の４連敗でファン激怒！日本人エースの一発は空砲に…「クラブ史上最悪」「もう出て行け」
４連覇中の絶対王者が泥沼から抜け出せない。
現地12月17日に開催されたスコットランドリーグの第11節（延期分）で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人カルテットが所属するセルティックがダンディーと敵地で対戦。１−２で痛恨の逆転負けを喫し、ウィルフリード・ナンシー監督体制で悪夢の４連敗となった。
エースの前田と旗手が先発したスコットランドの名門は、13分に前者が鋭い突破から左足のシュートを決め、先制に成功する。
しかし、58分、61分と立て続けに被弾して逆転を許すと、65分から約２か月ぶりの出場機会を得た山田が決定機を逃すなど、その後のチャンスを生かせなかった。
10月末にブレンダン・ロジャーズ元監督が電撃辞任したセルティックは、レジェンド指揮官のマーティン・オニールを暫定的に招聘。チームは７戦６勝と復調した。
だが、ナンシー新監督を招聘した途端、システム変更などの混乱もあり、４戦４敗の大失速。その中には、首位ハーツとの天王山（１−２）やセント・ミレンとのリーグカップ決勝（１−３）など重要なゲームも含まれている。
それだけに、セルティックのファンの我慢も限界のようだ。公式SNSには、次のような厳しい声が殺到している。
「ナンシーよ、もう出て行け」
「セルティックの監督で４連敗はありえない」
「監督を今すぐクビにしろ」
「オニールを連れ戻せ」
「誰がこの監督をスカウトしたのか説明してくれないか」
「一体何が起こってるんだ」
「今夜、解任を発表してくれ」
「恥を知れ」
「クラブ史上最悪の指揮官だ」
「信じられない」
「選手も恥だ」
「なんという茶番」
ナンシー監督体制で奪ったゴールは３点。旗手が１ゴール、前田が１ゴール・１アシストと、日本人コンビは奮闘しているものの、チームを勝利に導くことはまたもできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鋭い突破から前田大然が決めた先制ゴール
