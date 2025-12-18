DAIV KM

株式会社マウスコンピューターは12月18日（木）、NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載するデスクトップPCの3モデルを発売した。クエリエイター向けブランド「DAIV」に属するモデル。価格は26万9,800円から。

NVIDIA Studio認定を取得したデスクトップPC。RTX GPUのパフォーマンスとAI高速化の組み合わせにより、動画編集や3Dレンダリング、ライブストリーミングなど遅延なく作業できるという。Studioドライバーをプリインストールしている。

3モデルの違いはCPU。フラッグシップモデルの「DAIV FX-I7G6T」はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265Kを搭載しており、プロフェッショナルな作業を快適にサポートするとしている。キャスター付きの大型筐体を採用する。価格は34万9,800円。

ミドルクラスの「DAIV KM-I7G6T」には、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265を採用。本格的なクリエイティブワークにも適した構成としている。価格は30万9,800円。

スタンダードモデル「DAIV KM-I5G6T」はインテル Core Ultra 5 プロセッサー 225を搭載。軽～中規模の動画編集に対応するという。価格は26万9,800円。

DAIV FX