「１月に彼を獲得しようとするだろう」ミランだけじゃない！16戦18発の上田綺世にイタリア屈指の名門も関心か！現地スカウトが明かす「必要としている」
エールディビジ16試合で18ゴールと爆発しているフェイエノールトの上田綺世に、イタリアの強豪ミランが関心を寄せているという。ミランの専門サイト『Pianeta Milan』が先日、移籍市場の仲介役やスカウトを務めるミケーレ・フラティーニ氏の見解を伝えた。
「ミランは攻撃の強化でも周囲を見渡している。検討しているのはケガから復帰したアタランタのジャンルカ・スカマッカとフェイエノールトのアヤセ・ウエダだ」
ただ、日本代表FWに関心を持っているのは、ミランだけではないようだ。イタリア屈指の名門ユベントスも獲得を検討しているという。ユーべの専門サイト『TUTTO JUVE』は12月17日、『Radio Bianconera』で発したフラティーニ氏のコメントを掲載している。
「彼は今シーズン、（公式戦）19ゴールを記録している。ユーベは１月に彼を獲得しようとするだろう。ヴラホビッチとミリクは契約が満了を迎えるため、退団間近で、ユーベはストライカーを必要としている。機動力という点では（昨季のセリエA得点のマテオ・）レテギに似ている。他のクラブも彼に関心を示している」
27歳の点取り屋を巡って、イタリアで争奪戦が勃発するかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
