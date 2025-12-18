「魅力ある良いサッカーを追求」名古屋の新監督にミハイロ・ペトロヴィッチが就任！ 広島、浦和、札幌を率いた経験豊富な68歳指揮官「全力を尽くしていきます」
名古屋グランパスは12月18日、2026シーズンよりミハイロ・ペトロヴィッチがトップチームの監督に就任することを発表した。
ペトロヴィッチは、これまでオーストリアやスロベニアのクラブで監督を務め、2006年から11年までサンフレッチェ広島を指揮。その後、12年から17年まで浦和レッズ、18年から24年まで北海道コンサドーレ札幌を率いていた。
名古屋の公式サイトで新監督は以下のとおりコメントした。
「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした。
名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ACLで戦うべきチームだと考えています。その目標を実現するために、魅力ある良いサッカーを追求し、常に勝利を目ざして、クラブとともに全力を尽くしていきます」
経験豊富な68歳の指揮官は、名古屋でどんな手腕を発揮するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
