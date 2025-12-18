18日11時現在の日経平均株価は前日比576.95円（-1.17％）安の4万8935.33円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1006、値下がりは534、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は172.48円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が132.37円、東エレク <8035>が102.28円、ファストリ <9983>が32.09円、ファナック <6954>が27.24円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を15.94円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が8.02円、中外薬 <4519>が5.21円、テルモ <4543>が4.41円、ベイカレント <6532>が4.38円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、陸運、パルプ・紙、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、その他製品が並んでいる。



