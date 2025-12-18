BAKEから新ブランド誕生！飲むだけでは出合えない！紅茶の新しい楽しみ方を提案する「TeaDrop.」
チーズ菓子ブランド「BAKE CHEESE TART(ベイクチーズタルト)」や「PRESS BUTTER SAND(プレスバターサンド)」などを展開するBAKEが昨今の紅茶ブームに着目！紅茶菓子ブランド「TeaDrop.(ティードロップ)」を2025年12月2日に新たにローンチ。JR東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」で期間限定ショップをオープンした。
【写真】パッケージもかわいくて気分が上がる
■お菓子でしか楽しめない紅茶の魅力
「TeaDrop.」は紅茶の香りに着目した紅茶菓子ブランド。紅茶の香り・味わい・余韻をお菓子に閉じ込め、食べていくごとにゆっくりと広がる風味が穏やかに持続するような仕上がりになっているのが特徴。紅茶＝飲み物ではあるが、飲む紅茶とは違った“紅茶体験”になるよう、香りが口の中でゆっくりとほどけて長い余韻を堪能できる。
商品は3アイテム。まずは当日製造のできたて菓子の「ティードロップケーキ＜アールグレイ＞」(324円)。フィナンシェともパウンドケーキとも違う、新しいタイプの焼き菓子。生地には紅茶の茶葉を練り込み、さらに焼き上げたあとに特製のシロップにくぐらせることで、焼き菓子なのにしっとりなめらかな口当たりに仕上がっている。
形状も紅茶の雫を思わせるドロップ型になっているのもかわいい。紅茶専門店「TEAPOND(ティーポンド)」の香り立ちにこだわった茶葉を贅沢に使用。インド産の2種の茶葉をブレンドし、ベルガモットオイルで香りづけした「アールグレイ リバティ」をたっぷり生地に練り込んでいる。
一つひとつ丁寧に焼き上げたティーケーキをシロップにくぐらせることで、ふんわりじゅわっと広がる食感を生み出し、口の中に紅茶の余韻が感じられる。
「ティーグレイスケーキ」は、＜アールグレイ＞と＜チャイ＞の2つのフレーバーがある。＜アールグレイ＞は、生地に香りの高いアールグレイの茶葉を贅沢に練り込み、中央にベルガモットフレーバーのシロップを染み込ませている。芳醇な紅茶の香りと柑橘を思わせる華やかさが口の中に広がる。
＜チャイ＞は、紅茶とスパイスの香りが融合。ダージリンの茶葉をふんだんに使い、スパイスを効かせた生地の中央に、濃厚なミルクシロップを染み込ませている。スパイスの香りとミルクの風味が広がり、異国情緒あふれる味わいが楽しめる。それぞれ3個入り(1080円)があるが、両方味わいたい人には2種セット6個入り(2322円・各3個入り)や2種セット10個入り(3456円・各5個入り)もおすすめだ。
「ティーショコラサンド＜アールグレイラズベリー＞」(4個入り1404円)は、アールグレイの茶葉を生地に練り込んだクッキーに紅茶チョコレートをサンドした焼き菓子。紅茶チョコレートの中には甘酸っぱいラズベリーソースが入っていて、アクセントになっている。芳醇な紅茶と甘酸っぱいラズベリーがマッチして、クッキーのサクサク食感も心地よい。
「ティードロップクッキー＜アールグレイ＞」(7個入り)は紅茶の香りと深みを閉じ込めたクッキー。紅茶専門店「TEAPOND」の「アールグレイ リバティ」という茶葉を贅沢に使用し、焼き上げる温度や時間にこだわってサクッとした軽やかな食感に仕上げている。紅茶の雫を思わすドロップ型のフォルムもかわいい。
現在、「TeaDrop.」の商品が購入できるのは、公式オンラインショップとJR東京駅のグランスタ東京の期間限定ショップのみ。こちらのショップは2026年2月15日(日)まで営業しているので、年末年始の帰省やおでかけなど、人に会ったり、集まったりすることが増えるこれからの時期の手土産にもおすすめ。飲むだけじゃない紅茶の楽しみ方をぜひ体験してみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
