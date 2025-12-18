SKE48入内嶋涼、1st写真集を発売「私らしさ全開の一冊。ファンの皆さんへのクリスマスプレゼント」
SKE48の中心メンバーとして活躍する入内嶋涼(いりうちじま・さやか)さんの待望の1st写真集『さやけき光』が2025年12月24日(水)に発売されることが決定した。グラビア活動を重ねてきた彼女が、ついに迎えた“初の写真集”。その制作過程やこだわり、撮影地でのエピソードなどをたっぷり語ってもらった。
【写真】「最近の写真集でここまで顔のドアップな表紙もなかなか見ないですし、インパクトのあるものがいいなと思って」
――1st写真集が決まったときの気持ちを教えてください。
率直にうれしい気持ちが大きかったです。昨年初めてグラビアをさせていただいてからグラビアの楽しさに気づいて、ファンの方からも好評だったので、前向きな気持ちでたくさんの雑誌に載せていただきました。グラビアを経験することで初めて写真集を出したいという目標ができていたので、出すことが決まったときは目標を決めてから実現までのスパンがすごく短くてびっくりしました。
――グラビアでどんなところが評価されたと思いますか？
加入当初からアイドル顔じゃない、とファンの皆さんからはすごく言われていて、グラビアに向いている顔じゃないですけど雰囲気があると。セクシー系の曲を任せられることも多くて、でもそのおかげでグラビアのオファーが来たのかなって(笑)。
――1st写真集にも、その魅力は活かされましたか？
はい、たっぷり活かされています。水着の経験はありましたが、ランジェリーには初めて挑戦しまして。写真集通常版の裏表紙で公開した黒のランジェリーのバックショットが好評で、26歳の雰囲気が出ていると思います(笑)。
――どんな一冊に仕上がっていると感じますか？
私らしさがいっぱい詰まった、入内嶋涼のすべてがわかるような感じになっている一冊だと思います。もちろん大人の表情だったり、好きな生き物と一緒に撮影した子どもっぽい顔をしている写真など、いろんな表情や雰囲気の私を見ることができて何度見ても飽きないと思います。
――写真選びにも参加されたんですか？
しっかりと選ばせていただいて。私の意見も反映された内容になっています。
――特にこだわった点を教えてください。
地元の神奈川県が好きなので、地元で撮影したいというこだわりがありました。「新江ノ島水族館」や「よこはまコスモワールド」の大観覧車にも乗って撮影しました。「新江ノ島水族館」は昔、家族と一緒にナイトツアーに行ったことがあって、思い出もあったので撮影場所に選びました。ほかにも私の思い出が詰まった場所に行かせていただいたんですけど、母校にも行くことができました。校舎が工事中で教室の中に入れなかったことは残念でしたが、うれしかったです。
――神奈川だけでなく、奄美大島でも撮影されたんですよね。
はい。おばあちゃんが奄美大島が好きで行ったことがあって、私にもぜひいつかは行ってほしいと昔から言われていたので、今回、写真集の撮影で行かせていただきました。運命を感じてすぐにおばあちゃんに報告しました。神奈川もいいところですが、また違った空気感というか、雰囲気がすごくよくて住みたくなりました。
――まだ完成前の状態ですが、色校を見たときの感想は？
色校を見たときについに完成するんだという、ドキドキだったのが楽しみに変わりました。写真集のお話をいただいてから、けっこうな月日が流れていたので、やっとここまで来たんだ、そしてクリスマスイブの12月24日に発売するんだという実感が湧いてきました。ファンの皆さんへのクリスマスプレゼントです。
――表紙の写真も公開されましたが、自分で選ばれたんですか？
私は小さいころからあまり自分の顔に自信がないほうで、大人になった今でもアイドルっぽい顔ではないと思いつつも、顔面で勝負してみようかなって思ったんです。最近の写真集でここまで顔のドアップな表紙もなかなか見ないですし、インパクトのあるものがいいなと思って。
――秋元康先生からタイトルが届いたときの印象は？
『さやけき光』は「さやか」という私の名前と「さやけき」がちょっと似ているなと。「さやけき」の意味を調べたときに、明るいとか清々しい、はっきりしているという意味があって、「さやか」の名前の由来とも同じだと思ったんです。
――表紙の写真はいつ撮影されたものですか？
奄美大島から帰る最終日に撮影しました。撮影にもすっかり慣れて、緊張もせず、本当に自然な一瞬が撮れた写真です。
――写真集に点数をつけるとしたら？
点数をつけられないぐらい、すてきな写真集になってます(笑)。
――オフタイムの思い出はありますか？
鶏飯が本当においしくて、調味料とかスープを自分で入れて食べるんですけど、ハマりましたね。
――最後にメッセージをお願いします。
待望の1st写真集を出させていただけるということで、本当にファンの皆さんのおかげです。私らしさ全開で、私を知ることができる一冊となっておりますので、私のファンの方はもちろん、気になった方はぜひ手に取っていただきたいなと思います。
撮影・取材・文＝野木原晃一
