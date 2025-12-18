香港メディアの香港01は17日、11月の訪日中国人が大幅に減少したと報じた。

日本政府観光局（JNTO）が17日に発表した11月の訪日外国人客数は351万8000人で前年同月比10．4％増となった。11月としては過去最多。今年1〜11月の累計では3906万5600人となり、過去最多だった昨年通年の3687万148人をすでに上回っている。

国・地域別では韓国が最多の82万4500人（前年同月比10％増）。以下、中国が56万2600人（同3％増）、台湾が54万2400人（同11．1％増）、米国が30万2500人（22．2％増）、香港が20万7600人（8．6％減）と続いた。

香港01の記事は「日本旅行をこよなく愛する香港人」が前年比で減少した原因について、日本でクマによる被害が相次いで報じられていたことや、大地震のうわさが流れていたことなどが影響した可能性があると分析した。

一方、台湾メディアの自由時報は「中国政府の日本への渡航禁止令がビンタを食らった！」「中国人観光客はやはり日本が好き」などと題し、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に反発する中国政府が自国民に日本への渡航を自粛するよう呼び掛けたにもかかわらず、11月の訪日客が前年比で3％増となったことを伝えた。

ただ、訪日中国人客数は9月が同18．9％増、10月が同22．8％増だったことから、伸び率は明らかに鈍化した。渡航自粛の呼び掛け後も「すでに予約をしているから」と駆け込みで日本旅行に出かける人も多く、数値上の影響は12月以降にさらに大きく出るとみられる。（翻訳・編集/北田）