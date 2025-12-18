声優界No.1のグラビアン 井口裕香、お尻写真でギャグ「血流良くして（ケツだけに）」
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身のXを更新。新たな下着写真を投稿し、理想のお尻を打ち明けた。
【写真】お尻丸が見え！食い込む黒パンツ姿の井口裕香
グラビアの仕事が急増している井口だが、Xでは「最近のトレーニング おしりの高さが良い感じに出てきました おなかは割りたくないので、くびれ引き締めつつ、撮影のときに良い感じにムチっとムニっと食い込んで乗っかる感じを大切にしています！毎日インスタにあれこれ載せてるので、インスタも見てくだちゃい！」と伝えた。
投稿した写真では、ボディラインが強調した服装でお腹もチラ見せ。自慢のお尻を鍛える様子を見ることができる。
その後、新たな下着写真も投稿し「最近の尻事情 もちもち尻を目指してトレーニングだけでなくちゃんと湯船につかって角質をやわらかくさせて血流良くして（ケツだけに）（は？）スクラブでやさしく洗ってお風呂上がり安い化粧水と乳液を塗りたくる！という流れを意識しています 目指せ赤ちゃんオムツ広告みたいなお尻」と目指しているお尻の形を明かした。
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演を果たし、主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役 ）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
