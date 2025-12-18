【流星のロックマン パーフェクトコレクション】 2026年3月27日 発売予定 価格：4,990円

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC用ブラザーアクションRPG「流星のロックマン パーフェクトコレクション」を2026年3月27日に発売する。価格は4,990円。

本作は、アクションRPG「流星のロックマン」シリーズのナンバリング3タイトル、計7作品を収録したもの。カードバトルの戦略性とアクションの楽しさを融合した独自のゲーム体験、主人公・星河スバルとウォーロックが宇宙から迫りくる脅威に立ち向かう成長物語を一気に楽しめる。

加えて、オフィシャルアートや設定画など1,000点以上のイラストを収録したギャラリーモード、BGMと本作のために書き下ろされた「新アレンジBGM」を聴けるミュージックプレーヤーを実装。また、原作ではイベントや玩具でしか入手できなかった特殊なアペンドカードも収録しており、より多彩なデッキを構築できる。

12月17日より各デジタルストアにてダウンロード版の予約受付を開始。期間中に予約購入すると、限定特典としてアレンジBGM4曲や「星河スバル」と「ウォーロック」の待ち受けキャラクターを入手できる。

