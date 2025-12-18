こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

アクションカメラと聞くと、激しいスポーツ記録のためにヘルメットや自転車のハンドルに装着する「特別なカメラ」を想像しがち。しかし、最新のウェアラブルカメラは、あなたの日常の記録を変えます。

わずか53gの超軽量ボディに4K60fps撮影機能を搭載し、マグネットで帽子やシャツにペタッと装着できる「Insta360 GO Ultra」が登場しました。

ランニング、サイクリングといったスポーツシーンはもちろん、料理や育児、旅行中のVlogまで、手ぶらで高画質な映像が撮れる次世代カメラの魅力を紹介します。

【高梨沙羅さん愛用】Insta360 GO Ultra 通常版 ブラック ｜ポケットサイズから世界が変わる！超軽量＆10m防水・どこでも装着・手ブレ補正・3時間撮影OK｜ランニング・サイクリングに最適！ 55,000円 Amazonで購入する PR PR 55,000円 楽天で購入する PR PR

ポケットサイズで4K60fps！驚きの高画質

本体重量わずか53gという驚異の軽さを実現した「Insta360 GO Ultra」。ポケットにすっぽり収まるコンパクトサイズながら、4K60fpsの高画質動画撮影が可能です。

1/1.28インチの大型センサーと5nmAIチップを搭載し、昼夜を問わず鮮明な映像を記録。さらに4KアクティブHDR機能により、逆光や暗所でも被写体をくっきりと捉えます。

スポーツシーンの激しい動きも滑らかに撮影でき、プロ並みの映像クオリティを手軽に実現できるのが最大の魅力です。

「手がふさがらない」自由なハンズフリー撮影

「Insta360 GO Ultra」と従来のアクションカメラとの大きな違いは、マグネット式の装着システム。付属のマグネットマウントを使えば、帽子のツバや襟元にワンタッチで取り付けられます。

磁気ペンダントを使用すれば、首から下げて胸元からの視点で撮影することも可能。両手が完全に自由になるため、サイクリングやクライミング、料理など、今まで撮影が困難だったシーンも簡単に記録できます。

3段階のFlowState手ブレ補正と360度水平維持機能により、激しい動きの中でもブレのない安定した映像を実現します。

最大3時間撮影！10m防水でタフに使える

カメラ単体で70分、付属のアクションポッドを装着すれば最大3時間の連続撮影が可能。長時間のアクティビティでもバッテリー切れの心配がありません。

急速充電にも対応し、わずか12分で0％から80％まで充電できるのも嬉しいポイント。

さらにIPX8防水仕様により、カメラ単体で水深10mまで、別売の潜水ケースを使用すれば水深60mまでの水中撮影にも対応。雨天でのランニングやダイビングなど、水を気にせず撮影できる頼もしい相棒です。

AI自動編集でSNSに即シェアも◎

「Insta360 GO Ultra」で撮影した映像は、専用アプリのAI自動編集機能でワンタッチ編集が可能。AIがハイライトシーンを自動で見つけ出し、おしゃれなトランジションと音楽を加えて動画を仕上げてくれます。

FreeFrameモードで撮影すれば、InstagramのストーリーズやTikTokなど、各SNSに最適なアスペクト比で即座にシェアできるのも魅力。

新しい撮影体験を求める人にぜひおすすめしたい一台です。

【高梨沙羅さん愛用】Insta360 GO Ultra 通常版 ブラック ｜ポケットサイズから世界が変わる！超軽量＆10m防水・どこでも装着・手ブレ補正・3時間撮影OK｜ランニング・サイクリングに最適！ 55,000円 Amazonで購入する PR PR 55,000円 楽天で購入する PR PR

Source: Amazon.co.jp, StoryHub

この記事は生成AIを用いて原稿を作成し、編集者による編集・確認の工程を経て公開されています。

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。