【スイカゲームぷらねっと】 12月18日 配信 価格： 300円（Switch2版） 240円（Switch版）

Aladdin Xは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用パズルゲーム「スイカゲーム ぷらねっと」の配信を本日12月18日より開始した。価格はSwitch2版が300円、Switch版が240円。

本作は、落ち物パズル「スイカゲーム」の新作。基本ルールは前作同様、同じ種類のフルーツをくっつけて、どんどん大きなフルーツへ「シンカ」させていく。前作と大きく異なるのは、ステージが円形になったこと。フルーツのシンカを一定の回数続けると、「超シンカ」タイムに突入する。

【スイカゲーム ぷらねっと [Nintendo Direct 2025.9.12]】【フルーツたちの夢を叶えるため宇宙へ出発】

ずっと遠い宇宙の果てに、「カジツの惑星（ホシ）」という誰も知らない小さな惑星がありました。

そこから届いたのは、フルーツたちの「スイカになりたい！」という願い。

あなたは、その願いをかなえるためにフルーツたちを「シンカ」させる旅へ出発します。

円形ステージでフルーツを「シンカ」

前作と大きく異なるのは、ステージが円形になったこと。広大な宇宙に浮かぶ丸い惑星がステージとなり、フルーツを落とすと中心に向かって落ちていく。惑星をぐるぐる周りながら、ここぞという場所にフルーツを落とそう。

惑星の重力で落としたフルーツは星の真ん中に集まる

気をつけたいのは、フルーツが惑星の外に飛び出してしまうこと。宇宙空間に出たまま一定時間内に戻れないとゲームオーバーになってしまう。惑星の重力をうまく使って、フルーツを安全にシンカさせよう。

超シンカ中はフルーツたちの表情もニコニコに

超シンカタイム中は、右下に表示されるシンカの輪の光にも注目。光が1周する前にもう1度シンカできれば、超シンカタイムが延長される。

ひと回りするのが意外と早い……

カスタマイズやマニュアルも充実

ぷらねっと（惑星）のデザインを変更できるほか、背景画面などを自由にカスタマイズできる。またマニュアルにはフルーツたちの性格など、これまで知られていなかった情報を多く知ることができる。

背景を変えると一気にサイファイな雰囲気に

人情に厚く、曲がったことが大嫌いなスイカ

意外にもナルシストだったいちご

Switch2版の特長

Switch2版では、「おすそわけ通信」でソフトが1本あれば、近くの人と最大4人で協力して楽しめる。

