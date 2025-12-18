ANAオリジナルデザインのキャリーケースシリーズに、ビジネス向け36L型が登場。機内持ち込みができるサイズです。

旅行で使ってももちろん問題ないのですが、ビジネスキャリーとしてシゴデキなのがフロントオープン仕様なこと。前面にガバっと開く収納があり、15.6インチまでのノートPCが入ります。その他ケーブルやヘッドホン、お仕事資料など、すぐに手元に必要になるものをまとめていれておけば便利そう。

Image: ANA TRADING

キャリーはファスナーを開いて6L分拡張可能ですが、そうすると機内持ち込みはできないので要注意。TSAロックや荷物固定ベルト、キャリーハンドルの高さ2段階調整など定番機能は搭載。キャスターも四輪ダブルキャスターで走行がスムーズかつ静かです。横型なので、上に大きめの荷物も乗せやすそうですね。

外見はクールなシゴデキビジネスマン仕様なんですが…、実は裏地は飛行機柄なんです。

ANAオリジナルキャリーなので、他社エアラインでは使え…ます！ …当たり前です、そりゃ使えますよ。

