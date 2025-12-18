¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î°ÜÀÒÀè¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤¬àÂç·êá¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£³µåÃÄ¿ä¤¹
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤òµó¤²¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ç£Ç£Í¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥à¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥ó»á¤À¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ïµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤À¡£Âç·ê¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¥ì¥Ã¥º¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è£³µåÃÄ¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¡£Æ±»á¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Ç°ìÎÝ¼ê¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¡Öº¸Íã¤â¼é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Ï£Ä£È¥¿¥¤¥×¡£²¬ËÜ¤ÏÂÇÀþ¤ËÂç¤¤ÊÀïÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇ¼ÔÍÍø¤«¤É¤¦¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö£²£µÇ¯µå¾ìÊÌ¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡×¤Î»ØÉ¸¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼£³°Ì¤Î£±£°£³¤À¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ»þÂå¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥ì¥Ã¥º¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î£³µåÃÄ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÆÃ¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ï²¬ËÜ¤ÈÂ¼¾å¤ÎÎ¾¼Ô¤òÆâÌî¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î£³µåÃÄ¤¬ÍÎÏ¸õÊä¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ö¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê£³¿Í¤¬¡ÊÍèµ¨¡Ë£³£´ºÐ°Ê¾å¤È¹âÎð²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤ÇÆÃ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£