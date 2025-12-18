「カバンって収納場所に困る、、」→【ワークマン】の「薄くたためるバッグ」が優秀！

「カバンの置き場所に困る……」問題をすっきり解決してくれそうなのが【ワークマン】×【fulcro（フルクロ）】コラボの “薄くたためるバッグ” シリーズ。使うときはしっかり自立 & 多機能なのに、使わないときはぺたんと畳んで省スペースに収納できるのが最大の魅力です。普段使いはもちろん旅行用サブバッグとしても活躍してくれそうな、大人も持ちやすいデザインがそろった優秀バッグをご紹介します。

ミニマルデザインがちょうどいいA4対応のたためるリュック

【ワークマン】「たためて自立する撥水デイリュック」\3,500（税込）

たためて薄く収納できるのに、広げると自立して頼もしく使えそうな撥水リュックは、ミニマルなデザインで、普段着にもなじみやすそうなルックスです。公式サイトによるとA4サイズが収納可能とのことなのに加え、クッションポケットやメッシュポケット、高さ違いのサイドポケットなど収納も充実。背面 & ショルダー裏側はメッシュ仕様で快適に背負えそうなうえ、使わないときなどはコンパクトにしまえてカバンの置き場所問題をすっきり解決してくれそう。

トートにもリュックにもなり2WAYで使える撥水バッグ

【ワークマン】「たためて自立する撥水トートリュック」\3,500（税込）

たたんでおけば薄く、広げれば「しっかり自立する」（公式サイトより）という撥水加工を施したバッグは、すっきりとしたデザインで、バックルを外して肩紐をしまえばトートバッグとしても使える2WAY仕様です。肩紐はサイズ調節可能、背面にはキャリーオンテープ、複数のポケット、サイドポケットにはコードホール付きと、ビジネスにも旅行にも使いやすい工夫がぎゅっと凝縮。スマートに持ち歩きたい人にちょうどよさそうなバッグです。

小ぶりでもしっかり収納！ サブバッグにちょうどいいミニボストン

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

スクエアシルエットが今っぽいミニボストンは、折りたたんで持ち運べるうえ、手持ちと肩掛けの2WAYタイプ。小ぶりながら、公式サイトによると500mlペットボトルが入るサイズとのことで、サブバッグとしても活躍しそう。ハンドルをまとめられる結束パーツと、長さ調節できるショルダーストラップ付き、便利そうなポケットやコードホール付きで、機能面も充実しています。コンパクトでも荷物を整えてすっきり持てそうな優秀バッグです。

すっきり見えて機能しっかり大人向きショルダー

【ワークマン】「たためて自立する撥水クロスボディーショルダーバッグ」\2,900（税込）

たためば薄く、広げると自立するクロスショルダーは、ミニマルな見た目でスポーティーになりすぎず大人のコーデにもすっとなじみそう。開口部は大きく開き、背面側はメイン収納直結で出し入れもスムーズ。内側にはボトルストッカー、ショルダーパッド部分にはキーフック付きで、小物も整理しやすそう。ショルダーは左右どちらにも付け替えられるタイプで、自分の利き肩に合わせて持てそうなのもうれしいポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki