¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¡ÖU-NEXT BOXING.4¡×¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé4°Ì¡¦·¬¸¶Âó¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë4²óTKO¾¡¤Á¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢»×¤ï¤Ìµ¢½É¼êÃÊ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡£ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤Ä¤ê³×¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¬¤¤¤ëÃæ¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£°Õ³°¤Ê»Å»öµ¢¤ê¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤ÈÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢º£²ó¤âÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖËÉ±Ò¸å¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¡£¸¬µõ¤Ê²¦»Ò¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¼«¿È¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁíÉðÀþ¤ÇÁð¡×
¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤¸¤ãºÑ¤Þ¤ó¤èw¡×
¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¡ª¡©¡×
¡ÖÅÅ¼Ö¡¡½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Á¡ª¡×
¡Ö¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¤µ¤ó²¿¤·¤Æ¤ó¤Îw¡×
¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬www¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤¨?!¡¡¤³¤ì¥Þ¥¸¤Ê¤Î¡©¡¡Çã¤¤ÊªÂÞ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ù¥ë¥È¤Ö¤é²¼¤²¤ÆÅÅ¼Ö°ÜÆ°¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»î¹ç¸åÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ëÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ï¤í¡×
¡¡Æ±¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÃÄÂÎÆâ²¦ºÂÅý°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£
