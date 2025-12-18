あさドレ♪ちゃんとキティが共演！「Hello Kitty展」名古屋限定グッズ

中京テレビ放送の朝の情報番組「あさドレ♪」が、「Hello Kitty展-わたしが変わるとキティも変わる- 名古屋会場」にて、会場内限定のコラボレーショングッズを販売。

2025年12月19日(金)の名古屋会場開幕に合わせ、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」とハローキティがデザインされた特別グッズが登場します。

「あさドレ♪」×「Hello Kitty展」コラボグッズ

販売開始日：2025年12月19日(金)より順次

販売場所：「Hello Kitty展」名古屋会場特設ショップ

会場：金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館)

中京テレビの朝の情報番組「あさドレ♪」と、ハローキティ50周年記念展覧会「Hello Kitty展」がコラボレーション。

同展覧会において、テレビ番組のキャラクターとのコラボレーショングッズが販売されるのは全国で初めての試みです。

番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」とハローキティが並ぶキュートなデザインは、名古屋会場でしか手に入らない限定アイテム。

開幕日の12月19日から順次、計4種類のグッズが展開されます。

第1弾：ステッカー

【販売開始：12月19日(金)〜】

価格：385円(税込)

開幕日より販売されるステッカー。

スマートフォンやノートなど、身近なアイテムに貼って楽しめます。

第2弾：ランチトート

【販売開始予定：12月中（12月下旬）】

価格：2,750円(税込)

日常使いしやすいサイズのランチトート。

シンプルなデザインで、お弁当入れやサブバッグとして活躍します。

第3弾：アクリルキーホルダー／タオル

【販売開始予定：2026年1月中】

価格：1,210円(税込)

バッグやポーチに取り付けられるアクリルキーホルダー。

【販売開始予定：2026年1月中】

価格：1,320円(税込)

実用的なタオルもラインナップ。

いずれのグッズも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

「Hello Kitty展」名古屋会場について

ハローキティの50周年を記念した本展覧会は、「キティとわたし」の50年をテーマに、ユニークな展示やアーティストコラボ作品、フォトスポットなどが目白押し。

名古屋会場は、金山南ビル美術館棟にて2025年12月19日(金)から2026年2月15日(日)まで開催されます。

ここでしか出会えない「あさドレ♪ちゃん」とキティのコラボグッズに注目です。

「あさドレ♪」×「Hello Kitty展」コラボグッズの紹介でした。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664632

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

