ベルメゾンから、新たなレディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」がデビュー。

ベーシックにひねりを効かせたデザインと多彩なスタイリングで、“私の定番”が見つかるラインナップが展開されています☆

発売日：第1弾 2025年12月12日（金）、第2弾 2026年1月16日（金）予約販売開始予定

展開数：約10種（第1弾）2025年12月12日（金）予約販売開始 （お届けは2026年2月上旬より順次）

※第2弾は2026年1月16日（金）予約販売開始予定（お届けは2026年2月中旬より順次）

10％キャッシュバックキャンペーン：2026年12月12日（金）〜12月31日（水）※商品のお買い上げ時に税込価格から値引

販売店舗：ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

通販事業ベルメゾンのベルメゾンネットが、レディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」を新たに展開。

「Everyday Edit−毎日を、私だけのスタイルに」をコンセプトに、30代の女性を中心にしたアパレルグッズが販売されます！

「COMMON＋HAUS」では、ベーシックを軸にさりげないひねりを効かせたデザインと多彩なスタイリングを提案。

日常を自分らしく編集するように、“私の定番”が見つかる場所を目指しています☆

「COMMON」=“共に”・「HAUS」=“拠点”をあらわし、誰もが境界なく集まり、スタイルや価値観を分かち合う場所でありたいという想いが込められたブランド名。

自分らしさを自由に表現しながらも誰かと感性を重ね、共に楽しめるような“共感と発見が生まれる拠点”を目指して名付けられました！

服は、ただ身にまとうものではなく、“自分をどう見せるか”を映し出すツールです。

ひとつのアパレルグッズから、いくつもの解釈や組み合わせを引き出し、日常を自分らしく再編集。

「COMMON＋HAUS」は、そんな“私だけのスタイル”を叶えるためのブランドです☆

公式ブランドサイトやSNSでは、雑誌をめくるように新しいスタイリングと出会える体験をお届け。

カットソーやシャツ、ニットにボトムスなど、毎月約10点を軸に週ごとのスタイリングが発信されます！

次の週が待ち遠しくなるような「Everyday Edit」の世界観を通して、ファッションを自由に楽しむきっかけと、日々立ち寄りたくなるファッションの“拠点” を創造。

第1弾となる商品の予約販売は、2025年12月12日よりスタートしました。（お届けは2026年2月上旬より順次）

また、ブランドローンチを記念して、2026年12月12日〜12月31日までに予約した人に10％キャッシュバックするキャンペーンが実施されます☆

スキッパーダンボールスウェット

発売日：2025年12月12日（金）〜予約販売開始（お届けは2026年2月上旬より順次）

価格：7,990円（税込）

カラー：3色(トップグレー、アイボリー、ネイビー)

サイズ：1サイズ（FREE）

やわらかな配色の襟を添え、クリーンさを引き立てたスキッパースウェット。

ほどよいゆとりのあるシルエットが身体を包み込み、カジュアルさの中に上品なムードを宿します！

1枚で佇まいが整う、バランスの良さが魅力。

カラーは合せやすい色味で3色が展開されます。

日常のスタイルを品よく更新してくれるトップスです☆

プリント柄サロペットワンピース

発売日：2025年12月12日（金）〜予約販売開始（お届けは2026年2月上旬より順次）

価格：12,900 円（税込）

カラー：2色（ライムプリント、ブラウンプリント）

サイズ：2サイズ（M、L）

プリント柄のワンピースは、深いVラインが描く女性らしいシルエット。

繊細なフラワープリントが華やぎを添えるサロペットドレスです。

とろみのある素材が、歩くたびにしなやかに揺れるのがおしゃれ。

高めの切り替えが、スタイルアップを叶えてくれます！

日常はもちろん、特別なシーンにも軽やかに寄り添う1着です☆

セットアップ ラウンドジャケット＋ワイドパンツ

発売日：2026年1月16日（金）〜予約販売開始（お届けは2026年2月中旬より順次）

価格：21,990円（税込）

カラー：3色（エクリュ―、オリーブ、ブラック）

サイズ：3サイズ（S、M、L）

余分な装飾を排し、フォルムの美しさだけを際立たせたミニマルなセットアップ。

ノーカラージャケットは、滑らかに重なるフロントラインが静かな強さを感じさせます！

パンツはセンタープレスが描く直線が、凛とした佇まいを生むスタイル。

ほどよい落ち感が体を包み込み、シルエットを計算されたままに整えてくれるのも魅力です。

フォーマルにもデイリーにも品よく馴染に、ワードローブの“軸”になります☆

オープンバックブラウス

発売日：2026年1月16日（金）〜予約販売開始（お届けは2026年2月中旬より順次）

価格：9,990円（税込）

カラー：3色（イエロー、ライラック、ブラック）

サイズ：1サイズ（FREE）

ふわりと空気をまとったような、軽やかなブラウスは明るい色を含む3色で展開。

正面はあえてシンプルに、背中には大胆なスリットとドロストコードを配し、立体的なギャザーがモードな陰影を添えます。

長めのカフスやシャープな襟元が、全体を端正に引き締める印象。

1枚で存在感のあるスタイルへと導いてくれる1着です！

クロップドジャケット

発売日：2026年1月16日（金）〜予約販売開始（お届けは2026年2月中旬より順次）

価格：11,900 円（税込）

カラー：3色（ベージュ、ブラウン、ブラック）

サイズ：1サイズ（FREE）

軽さのある素材を、シャープな襟元とクロップド丈で構築したジャケット。

ミニマルな表情に、裾のギャザーがほのかな丸みとリズムを添えるアウターです☆

クロップド丈ならではのバランスの良さが、どんな装いにもすっと馴染みます。

カラーはベージュ・ブラウン・ブラックの3色展開で、幅広いコーデに合せることが可能。

大人のカジュアルに取り入れやすい、頼れる1着です！

ベルメゾンから、“私の定番”が見つかる新たなレディースファッションブランドが誕生。

ベルメゾンのレディースファッションブランド「COMMON＋HAUS（コモンハウス）」は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」で販売中です☆

