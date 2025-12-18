「ダーラナホースのキャロットケーキ」1個 560円/改札内B1F 銀の鈴エリア

JR東京駅構内のエキナカ施設・グランスタ東京で、12月26日から年明け2026年1月9日まで、スペシャルフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」が開催されます。今回はその中から、贈ってももらっても笑顔がこぼれそうな新春限定スイーツ6品をご紹介します。

一品目は、タルト専門店アム ストラム グラム ノボリクダリの限定スイーツ「ダーラナホースのキャロットケーキ」（冒頭の画像）。スウェーデンの民芸品「ダーラナホース」をデザインしたクッキーが印象的です。

すりおろしたキャロット（人参）を生地にたっぷりと練り込み、シナモンとキャラウェイシードのスパイシーな香りを効かせて焼き上げた一品。上部の濃厚なクリームチーズとの相性も◎。

ベイクド新春午（うま）カップケーキ

5個入 1,900円/改札内B1F 銀の鈴エリア

洋菓子店『Fairycake Fair（フェアリーケーキフェア）』の「ベイクド新春午カップケーキ」は、紅茶をフレーバーに用いた一口サイズのカップケーキアソート。

いちご味とレモン味、かわいく描いた馬の顔をアイシングで飾り付けた3種類で構成され、優しい甘さとフルーティーな香り、香ばしさも纏った美味しい味わいを楽しめます。子どもから大人まで、世代を問わない魅力的なスイーツです。

香炉庵 KOURO-AN「大福どらやき」

1個 280円/改札内B1F 銀の鈴エリア

『香炉庵 KOURO-AN』の「大福どらやき」は、お店の看板商品「黒糖どらやき」に大きめの求肥を入れた新春限定仕様。ふんわりもちもちのどら焼き皮には新春らしく干支の午の焼き印を施してあります。

控え目な甘さの小豆あん、求肥の優しい甘さともっちり食感が生み出す絶妙なバランスは、舌の肥えた甘いもの好きも思わず唸る絶妙な美味しさ。

コロンバン「お年賀フレンチパイ」

20枚入 1,620円/改札内B1F 銀の鈴エリア

神戸発の老舗スイーツショップ『colombin（コロンバン）』では、新年の手土産にぴったりな「お年賀フレンチパイ」がお目見え。フレッシュバターをたっぷり使ったパイ生地を幾重にも重ねて丁寧に焼き上げた一品は、サクサクの食感と豊かな風味、コク深い味わい。

干支の午をデザインした包装紙とパッケージに加え、パイも1枚ずつ熨斗付デザインの個包装になっているなど、お年賀の名に相応しいこだわりの仕様も魅力。

ヒトツブ カンロ「縁起缶キャンディ 紅うま/白うま」

各1缶（31g入） 550円/改札内B1F 丸の内坂エリア

「カンロ飴」でお馴染みの『カンロ』が運営する『ヒトツブ カンロ』より、毎年恒例の人気キャンディシリーズ「縁起缶キャンディ」の2026年バージョン「紅うま」と「白うま」が登場。今年の干支にちなんだ「午」を缶ぶたにデザインし、メインのキャンディはアップル味とヨーグルト味の紅白2種類で展開されます。

この2種類に加えて「縁起缶キャンディ 獅子舞」を加えた「干支缶3缶セット うま」（1,950円）や、お店の人気商品を詰め合わせた「ヒトツブカンロ お年賀のおくりものセット」（4,150円）も期間限定で販売中です。

銀座甘楽「上生菓子詰合せ」

6個入 2,148円/改札内B1F 銀の鈴エリア

和菓子店『銀座 甘楽』からは、「上生菓子詰合せ」をチェック。「午」の焼き印を押した桃山や、東京駅地下1階のシンボル「銀の鈴」や「梅の花」をモチーフにした練り切りなど、上生菓子6品をパッケージしています。

帰省の手土産や年末年始のお茶請けに最適な逸品。なお、こちらは「なくなり次第販売終了」とのアナウンスが出ていますので、購入はお早めにどうぞ。