食楽web

富山駅南口から徒歩3分。2023年に開業した『ダブルツリーbyヒルトン富山』は、北陸で唯一ヒルトンブランドのホスピタリティを体験できるホテルです。実は、旅先で仕事をしながら滞在を楽しむワーケーションの拠点としても選ばれています。そこで、この記事では、実際の滞在を通して感じた魅力とともにホテルの設備や朝食の内容を詳しくご紹介します。

1泊朝食付きで1万円台前半から。仕事と休息が心地よく両立できる！

まずはチェックイン時から嬉しいサプライズがあり、温かいチョコチップクッキーが手渡されます。これは世界中のダブルツリーで共通するウェルカムスイーツとのこと。気持ちが落ち着く甘い香りに、ほっと癒される瞬間です。

ウェルカムスイーツのチョコチップクッキー

チェックインを済ませ客室へ。窓際にはゆったりと作業できるワークテーブルが設置され、USBポートやコンセントも十分に備わっています。

夕暮れの立山連峰をモチーフにした壁紙と、木の温もりを感じるナチュラルトーンのインテリア。程よく肩の力が抜けて、パソコン作業も捗りました。

ベッドはヒルトンらしいもちもちとした寝心地！ 仕事の疲れをしっかりと癒してくれます

アメニティ、ルームウェア、スリッパなど細やかな配慮が行き届いているため、手ぶらに近い感覚で滞在できるのも嬉しいポイントです。

大浴場とサウナ、24時間ジム。滞在の質を上げるリフレッシュ設備も充実

館内には、大浴場とサウナを備えたリラクゼーションエリアを完備。仕事の合間や観光後にゆっくりと湯に浸かる時間は、ワーケーションに欠かせないリセットタイムです。湯上がりの休憩スペースもあり、体の芯から温まる感覚を楽しめます。

24時間いつでも利用できるフィットネスジム

富山の郷土料理も充実。人気の朝食ビュッフェ

朝食ビュッフェの会場

さて翌朝のお楽しみは、多彩なラインナップがそろう朝食ビュッフェです。

『ダブルツリーbyヒルトン富山』では、富山の郷土料理「あんばやし」や「ホタルイカの沖漬け」をはじめ、地元食材を活かした和惣菜が豊富に並びます。

とやまコーナー

ライブキッチンではオムレツをその場で仕上げてくれるほか、海鮮を自由に組み合わせて作る海鮮丼も人気のメニュー。洋食派にも和食派にも満足度の高い内容で、つい食べすぎてしまうほどです。ビュッフェ会場も明るく開放的なので、気持ちの良い朝を迎えられます。

和洋どっちのメニューも楽しめます［食楽web］

いかがでしたでしょうか。駅近という利便性に加え、静かで落ち着いた館内、快適な客室環境。『ダブルツリーbyヒルトン富山』は、仕事と休息のバランスを理想的に保ちながら滞在できるワーケーション適性の高いホテルといえるでしょう。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

ダブルツリーbyヒルトン富山

住：富山県富山市新富町1丁目1-10

TEL：076-403-9700（予約・問い合わせ）