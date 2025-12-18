会見で大乱闘で注目を集めた女子プロレスラーが、雰囲気ガラリな姿を見せた。

１８日までにインスタグラムで「東京スポーツ新聞社制定プロレス大賞 ５２年の歴史の中で女子史上初の”ＭＶＰ”そして”女子プロレス大賞”Ｗ受賞したぜ これが史上最大の悪夢だ」と報告したのは、スターダムの上谷沙弥。

「これまで錚々（そうそう）たる選手が受賞してきたＭＶＰに名を連ねることができて光栄だな！人生のドン底にいた時に出会ったプロレスその時 微（かす）かに見えた希望の光は確かなものだった。想像していた形と姿を変えてやっとその光に触れることができた。諦めずに信じて良かった」と喜び、「プロレス界のド真ん中に大きな黒い花を咲かせたよ」とティアラ、ドレスでお姫様のように変身した姿をアップ。「これからも沙弥様がプロレス界に史上最大の悪夢を魅せてやるよ！」と誓った。

ネットは「お美しい」「強く美しくカッコイイ」「Ｗ受賞なんて凄（すご）すぎます！！」「ドレス姿とても美しいです」「発表聞いた時は涙が出ました」「プリンセスなドレス姿も、とてもエレガント」と絶賛。１９日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）出演も発表され、「明日は盛大にお祝いですね」「プロレス大賞ＭＶＰ受賞報告会か！楽しみ！」と沸いていた。

上谷は１０日の会見では安納サオリとの乱闘でドレスをビリビリに破かれ、Ｘ（旧ツイッター）で「本当コイツありえない！！！沙弥様の綺麗なドレス破きやがって必ず仕返ししてやるからな覚えとけよ」と激怒した。